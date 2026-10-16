Online reklamlarla telefonlara sızdı

İsrailli dijital reklam şirketi Discover-Tech’in, internet kullanıcılarını takip etmek ve bazı cihazlara casus yazılım bulaştırılmasına yardımcı olmak amacıyla geniş bir çevrim içi reklam ağı kullandığı öne sürüldü. Citizen Lab araştırmacıları, cihazlara bulaşmak için kurbanın hiçbir etkileşimde bulunmasını gerektirmeyen, İsrail’de geliştirilen “AdFection” tekniğini ortaya çıkardı. Kanada merkezli Citizen Lab ve New York merkezli reklam güvenliği şirketi Confiant tarafından yayınlanan iki ayrı araştırma raporuna göre, sıradan ürünlerin tanıtımını yapan reklamlar, gözetim faaliyetleri ve siber saldırılar için bir araç olarak kullanıldı. Financial Times'ın haberine göre, Discover-Tech’in Google, Comcast ve Rusya merkezli Yandex gibi şirketlerin reklam platformlarına erişim sağlayan iş ortaklıkları üzerinden faaliyet gösterdiğini belirtti. Raporlarda, İsrailli casus yazılım şirketi Candiru’nun da bu altyapıdan yararlandığı ileri sürüldü. ABD hükümetinin yaptırım listesinde bulunan Candiru, gözetim amaçlı yazılımlarıyla biliniyor. Google, Financial Times’a yaptığı açıklamada, “Citizen Lab ve Confiant ile yürütülen ortak soruşturmanın ardından, politikalarımızı sistematik olarak ihlal ettiği gerekçesiyle Discover-Tech’in reklam platformlarımıza erişimini engelledik” dedi.

Tıklama olmaksızın takip ediyor

Citizen Lab’in araştırmasına göre Discover-Tech’in reklamları, çeşitli iş ortaklıkları aracılığıyla 120 binden fazla internet sitesine ve 75 bin mobil uygulamaya ulaştı. Reklamların telefon, kulaklık ve benzeri sıradan tüketici ürünlerini tanıtan içerikler şeklinde görünmesi, kullanıcıların bu faaliyetlerden haberdar olmasını zorlaştırdı. Araştırmacılar, söz konusu reklamların bulunduğu bir internet sitesini ziyaret eden ve ya ilgili uygulamayı kullanan kişilerin takip edilebildiğini bildirdi. Bazı durumlarda akıllı telefon kullanıcılarının telefon numaralarının elde edilmeye çalışıldığı da belirtildi. Raporda dikkat çeken noktalardan biri, kullanıcıların reklama tıklamasının gerekmemesi. İddiaya göre reklamın internet sayfasında yüklenmesi, belirli takip faaliyetlerinin yürütülmesi için yeterli olabiliyordu. Böylece kullanıcılar herhangi bir bağlantıya tıklamadan veya dosya indirmeden de izleme faaliyetinin hedefi hâline gelebiliyordu.

En az 10 milyon reklam yayınlıyor

Citizen Lab ve Confiant, Discover-Tech’in reklam ağındaki bazı reklamların Candiru tarafından geliştirilen casus yazılımların hedef cihazlara yerleştirilmesine yardımcı olmak amacıyla kullanıldığını ileri sürdü. Bununla birlikte Confiant, Candiru ile ilişkilendirdiği reklamların Discover-Tech’in toplam reklam hacmi içinde çok küçük bir bölüm oluşturduğunu vurguladı. Confiant’ın kurucu ortağı Jerome Dangu, Discover-Tech’in dünya genelinde günde en az 10 milyon reklam yayınladığını belirtti. Dangu’ya göre reklam ekosistemindeki veri paylaşımı mekanizmaları, şirketin kullanıcıları yalnızca kendi reklamlarının gösterildiği alanlarda değil, başka platformlarda da takip edebilmesine imkân tanımış olabilir. Dangu, Discover-Tech’in faaliyetlerinin dünya çapında yüz milyonlarca kişiyi etkilemiş olabileceğini ifade etti.

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