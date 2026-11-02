ABD seçimleri ne zaman? 2026 ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Temsilciler Meclisi ve Senatoda Demokratlar mı, Cumhuriyetçiler mi önde?
ABD'de Kongre ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi ve Senatoda ortaya çıkacak yeni tablo, Başkan Trump’ın kalan iki yılındaki siyasi dengeleri belirleyecek. Senatonun 35’i değişecek, Senato çoğunluk için gereken sandalye sayısı 51. Temsilciler Meclisinin 435 sandalyesinin tamamı değişecek. ABD ara seçimleri 3 Kasım Salı günü yapılacak. Demokratlar, Temsilciler Meclisinde çoğunluğu sağlamaya yakın gözüküyor. Peki ABD'deki ara seçimleri Demokratlar mı, Cumhuriyetçiler mi önde? Temsilciler Meclisi ve Senatoda ortaya çıkacak yeni tablo nasıl olacak, Trump kaybedecek mi, kazanacak mı, seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
ABD genelindeki seçmenler, Kongre'nin yapısını yeniden şekillendirebilecek ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin son iki yılında yasama gündemini ilerletme kapasitesini belirleyecek ara seçimler için 3 Kasım'da sandık başına gidecek.
Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı ile Senato'daki 100 sandalyeden 35'i için seçim yapılacak. Seçimlere ilişkin ülke genelinde yapılan anketlere göre, hem Temsilciler Meclisinde hem de Senatoda Demokratlar avantajlı görünse de asıl sonucu halihazırda başa baş yarışın sürdüğü seçim bölgeleri belirleyecek.
Senatoda çoğunluğu çekişmeli eyaletlerdeki yarışlar belirleyecek
Senato'da Cumhuriyetçilerin 53 sandalyesi bulunurken, Demokratlarla birlikte hareket eden iki bağımsız üyenin de yer aldığı muhalefet blokunun toplam 47 sandalyesi bulunuyor.
Demokratların Senato'da çoğunluğu elde edebilmesi için net 4 sandalye kazanması gerekiyor. Ülke genelinde ve eyaletler düzeyinde yapılan anketleri derleyen RealClearPolitics (RCP) platformunun güncel değerlendirmesine göre, 9 eyaletteki yarış başa baş devam ediyor. Senatoda çoğunluğun belirlenmesinde Michigan, Texas, Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Nebraska, Ohio ve South Carolina'daki çekişmeli yarışlar kritik rol oynayacak.
Çekişmeli eyaletlerden Michigan'da Mısır asıllı Demokrat Abdul El-Sayed ile eski Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Mike Rogers yarışıyor.
CNN/SSRS tarafından 20-27 Ekim tarihlerinde yapılan ankete göre, El-Sayed, yüzde 49'luk destekle yüzde 42'de kalan rakibi Rogers'ın 7 puan önünde yer aldı. Bu yarış, eski bir halk sağlığı yetkilisi olan El-Sayed'in kazanması halinde ABD Senatosuna seçilecek ilk Müslüman olacak olması nedeniyle dikkati çekiyor. İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını soykırım olarak nitelendiren El-Sayed, İsrail'e sağlanan kaynakların, ABD'de sağlık, konut ve altyapı yatırımlarına yönlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu Texas'ta, emekliye ayrılacak Senatör John Cornyn'in koltuğu için Demokrat James Talarico ile Cumhuriyetçi Ken Paxton yarışıyor. Güncel CNN/SSRS anketine göre, Talarico yüzde 49'luk destekle yüzde 43'te kalan Paxton'ın önünde yer alıyor. Demokratların 1988'den bu yana Senato seçimi kazanamadığı eyalette Talarico, Latin kökenli seçmenlerin yüzde 63'ünün desteğini alıyor. Demokratların Texas'ta bu koltuğu kazanması büyük bir sürpriz olarak görülüyor.
Maine'de başa baş yarış
Maine eyaletinde beş dönemdir görev yapan Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins, eyalet Senatosunun eski Başkanı Demokrat Troy Jackson ile yarışıyor.
CNN/SSRS anketine göre, Jackson yüzde 49, Collins ise yüzde 45 destek alırken, iki aday arasındaki yarış başa baş sürüyor. Marist tarafından yayımlanan ankette de Jackson yüzde 49, Collins ise yüzde 47 destekle birbirine yakın sonuçlar elde etti.
Collins, merkezdeki siyasi konumu sayesinde Maine'e önemli ekonomik kazanımlar sağladığını savunurken, Jackson ise rakibinin büyük ölçüde Trump'ın politikalarını desteklediğini öne sürüyor.
Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu Kansas'ta yarış çekişmeli
1932'den bu yana Demokrat bir senatör seçmeyen Kansas'ta, Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall ile Demokrat aday Adam Hamilton yarışıyor.
CNN/SSRS anketine göre, Hamilton yüzde 49, Marshall ise yüzde 45 destek alırken, Demokrat adayı destekleyenlerin yüzde 59'u tercihlerinde Marshall'a yönelik olumsuz görüşlerinin etkili olduğunu belirtiyor.
InsiderAdvantage'ın ekim ortasında yaptığı ankette Marshall yüzde 48, Hamilton yüzde 47 destek alırken, YouGov anketinde Hamilton yüzde 48'e karşı yüzde 45 ile önde yer aldı.
Alaska'da Demokrat aday Cumhuriyetçilerin üstünlüğünü zorluyor
Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu Alaska'da, Cumhuriyetçi Senatör Dan Sullivan ile eski Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Mary Peltola yarışıyor.
Data for Progress anketinde Peltola yüzde 47, Sullivan yüzde 44 destek alırken, Public Policy Polling anketinde de Peltola, Sullivan'ın yüzde 47'sine karşı yüzde 48 ile önde yer aldı.
Seçmenlerin adayları tercih sırasına göre oyladığı eyalette, İran savaşının ardından artan akaryakıt fiyatlarının da seçmen tercihlerini etkileyebileceği değerlendiriliyor.
Ohio'da eski Senatör Brown kaybettiği koltuğu geri almak istiyor
Ohio'da 2024 seçimlerinde koltuğunu kaybeden eski Demokrat Senatör Sherrod Brown, Başkan Yardımcısı JD Vance'in yerine atanan Cumhuriyetçi Senatör Jon Husted ile yarışıyor.
Suffolk Üniversitesi anketine göre, Brown yüzde 47, Husted ise yüzde 44 destek alırken, Fox News anketinde de Brown, Husted'ın yüzde 47 oranına karşı yüzde 52 ile önde yer aldı.
Brown, seçim kampanyasında hayat pahalılığı ve veri merkezlerinin yaygınlaşmasına karşı çıkışını öne çıkarırken, Husted ise Demokratların enerji ve göç politikalarını eleştiriyor.
South Carolina'da iki adaya anketlerde eşit destek
1998'den bu yana Demokrat bir senatör seçmeyen South Carolina'da, temmuzda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın yerine atanan kız kardeşi Darline Graham ile Demokrat Annie Andrews yarışıyor.
New York Times/Siena anketine göre, Graham ve Andrews yüzde 48'er destekle eşit seviyede bulunuyor.
Trump'ın desteğini alan Graham göç ve kürtaj konularında katı politikaları savunurken, çocuk doktoru Andrews sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve ilaç fiyatlarının düşürülmesini vadediyor.
Iowa'da ekonomik sorunlar Senato yarışının gündeminde
Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Ashley Hinson, Cumhuriyetçi Senatör Joni Ernst'in boşalacak koltuğu için Demokrat eyalet milletvekili Josh Turek ile yarışıyor. InsiderAdvantage tarafından 21-22 Ekim tarihlerinde 1200 muhtemel seçmenle yapılan ankette, Hinson'ın yüzde 47, Turek'in ise yüzde 45 oranında oy aldığı görüldü.
Marist tarafından 8-11 Ekim tarihlerinde muhtemel seçmenlerle gerçekleştirilen başka bir ankette ise Turek'in yüzde 48, Hinson'ın yüzde 45 oranında oy aldığı ortaya kondu.
Iowa'da çiftçiler önemli bir seçmen kitlesini oluşturuyor. İki yıl önce Trump'ı destekleyen pek çok kişi, gümrük vergilerinin ve yüksek yakıt fiyatlarının bütçeleri üzerindeki olumsuz etkisinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getiriyor.
Nebraska'da bağımsız aday Cumhuriyetçi senatörle yarışıyor
Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu Nebraska'da, Senatör Pete Ricketts ile bağımsız aday Dan Osborn yarışıyor.
The Hill/Decision Desk HQ'nun 29 Ekim tarihli anket ortalamasına göre, Ricketts yüzde 47, Osborn ise yüzde 46,3 destek alıyor. 2024'teki Senato seçimlerini az farkla kaybeden Osborn, bu kez Demokrat adayın bulunmadığı yarışta Cumhuriyetçi rakibiyle karşı karşıya geliyor.
Temsilciler Meclisinde çoğunluk kimde?
Cumhuriyetçiler, 2024 seçimlerinin ardından Temsilciler Meclisindeki çoğunluklarını korurken, aradan geçen iki yılda istifalar ve boşalan sandalyeler nedeniyle iki parti arasındaki fark daraldı.
1 Kasım itibarıyla Temsilciler Meclisinde 218 Cumhuriyetçi, 214 Demokrat ve bir bağımsız üye bulunuyor; iki sandalye ise şu anda boş durumda. 435 sandalyeli Mecliste salt çoğunluk için 218 sandalye gerekiyor.
Dolayısıyla Demokratların çoğunluğu elde etmesi için seçimlerde, mevcut sandalyelerine ek olarak en az 4 sandalye daha kazanması gerekiyor. Temsilciler Meclisindeki çoğunluk, Meclis Başkanının belirlenmesinin yanı sıra yasama gündeminin oluşturulması, bütçe görüşmeleri ve Kongre komitelerinin yönetimi bakımından önem taşıyor. Demokratların burada çoğunluğu kazanması durumunda Trump'ın azline yönelik süreç dahil birçok kritik konunun Temsilciler Meclisi gündemine gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Senatoda Demokratlar mı, Cumhuriyetçiler mi önde?
Cumhuriyetçiler, 100 üyeli Senatoda 53 sandalyeyle çoğunluğu elinde bulundururken, Demokratların ise kendileriyle hareket eden 2 bağımsız dahil toplam 47 sandalyesi bulunuyor.
Bu tabloya göre Demokratların Senatoda çoğunluğu ele geçirebilmesi için Cumhuriyetçilerden net 4 sandalye kazanması gerekiyor.
Senato seçimlerinde özellikle Georgia, Michigan, Maine, Alaska, Kuzey Carolina, Ohio ve Iowa gibi eyaletlerdeki yarışlar yakından takip ediliyor.
Demokratlar, 2024 başkanlık seçimlerinde Trump'ın kazandığı Georgia ve Michigan'daki sandalyelerini korumaya çalışırken, Cumhuriyetçiler ise Demokrat başkan adayı Kamala Harris'in kazandığı Maine'deki sandalyelerini korumaya çalışacak.
Senato, Yüksek Mahkeme dahil federal yargıçların ve üst düzey yönetim görevlilerinin onaylanması ile uluslararası anlaşmaların değerlendirilmesi gibi yetkileri nedeniyle başkanlık yönetimi açısından ayrı bir öneme sahip. Bununla birlikte, Senatoda çoğunluğun elde edilmesi, her yasa teklifinin kabulü için yeterli olmuyor. Birçok düzenlemede tartışmaların sona erdirilmesi için 60 senatörün desteği gerekiyor. 60 senatöre ulaşmak zor olduğundan, Amerikan siyasi sisteminde "filibuster" denen bu yöntemle bazen tek bir senatör bile, uzun süre kürsüde konuşarak bir yasama sürecini geciktirebiliyor.
ABD Kongre ara seçimleri nasıl yapılıyor?
ABD'de başkanlık seçimleri dört yılda bir, Kongre seçimleri ise iki yılda bir gerçekleştiriliyor.
Başkanlık seçimlerinin yapılmadığı, başkanın dört yıllık görev süresinin ortasına denk gelen Kongre seçimleri, "ara seçimler" (midterm elections) olarak adlandırılıyor.
ABD Kongresi, 435 üyeli Temsilciler Meclisi ve 100 üyeli Senato olmak üzere iki kanattan oluşuyor.
Temsilciler Meclisi üyeleri iki yıllığına seçilirken, her eyaletin nüfusuna göre belirlenen sayıda temsilcisi bulunuyor.
ABD ara seçimleri 2026 kim önde?
ABD'de ülke geneli anketleri yayımlayan Real Clear Politics'te yer alan son anketlere göre, Demokratların Senatoda 4 sandalye daha kazanarak 51 sandalyeye ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Öte yandan Temsilciler Meclisi anketlerine göre, 24 ilave sandalye kazanarak 239 sandalyeye ulaşabileceği tahmini yapılıyor.
Seçimler, Trump'ın kalan iki yılını doğrudan etkileyecek
ABD'de ara seçimler, seçmenlerin görevdeki başkanın performansını değerlendirdiği önemli siyasi süreçlerden biri olarak görülüyor. Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ortasında gerçekleştirilecek 3 Kasım seçimleri de Beyaz Saray ile Kongre arasındaki güç dengesini yeniden belirleyecek. ABD'de genel olarak görevdeki başkanın partisinin ara seçimlerde güç kaybetmesi aslında beklenmedik bir durum değil; ancak özellikle ekonomi temelli şikayetler sebebiyle Cumhuriyetçilerin iki kanattaki çoğunluğunu kaybetmesi, Trump'ın kalan iki yılını oldukça zorlu bir süreç haline getirecek. Demokratların sadece Temsilciler Meclisinde bile çoğunluğu elde etmesi, Beyaz Saray'ın özellikle bütçeyle ilgili herhangi bir planının akamete uğramasına yetebilir. Bu da Trump ile Demokratlar arasında kıyasıya siyasi müzakerelerin yaşanmasına yol açabilecek. Seçim sonuçları, Trump'ın görev süresinin kalan iki yılında izleyeceği politikaların yanı sıra, 2028 başkanlık seçimlerine giden süreçte iki parti arasındaki siyasi dengeleri de yeniden biçimlendirecek.
ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
ABD'de sandıkların eyaletlere göre farklı saatlerde kapanması nedeniyle ilk sonuçların Türkiye saatiyle 4 Kasım Çarşamba sabaha karşı gelmesi bekleniyor.