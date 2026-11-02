Maine'de başa baş yarış

Maine eyaletinde beş dönemdir görev yapan Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins, eyalet Senatosunun eski Başkanı Demokrat Troy Jackson ile yarışıyor.

CNN/SSRS anketine göre, Jackson yüzde 49, Collins ise yüzde 45 destek alırken, iki aday arasındaki yarış başa baş sürüyor. Marist tarafından yayımlanan ankette de Jackson yüzde 49, Collins ise yüzde 47 destekle birbirine yakın sonuçlar elde etti.

Collins, merkezdeki siyasi konumu sayesinde Maine'e önemli ekonomik kazanımlar sağladığını savunurken, Jackson ise rakibinin büyük ölçüde Trump'ın politikalarını desteklediğini öne sürüyor.

Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu Kansas'ta yarış çekişmeli

1932'den bu yana Demokrat bir senatör seçmeyen Kansas'ta, Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall ile Demokrat aday Adam Hamilton yarışıyor.

CNN/SSRS anketine göre, Hamilton yüzde 49, Marshall ise yüzde 45 destek alırken, Demokrat adayı destekleyenlerin yüzde 59'u tercihlerinde Marshall'a yönelik olumsuz görüşlerinin etkili olduğunu belirtiyor.

InsiderAdvantage'ın ekim ortasında yaptığı ankette Marshall yüzde 48, Hamilton yüzde 47 destek alırken, YouGov anketinde Hamilton yüzde 48'e karşı yüzde 45 ile önde yer aldı.

Alaska'da Demokrat aday Cumhuriyetçilerin üstünlüğünü zorluyor

Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu Alaska'da, Cumhuriyetçi Senatör Dan Sullivan ile eski Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Mary Peltola yarışıyor.

Data for Progress anketinde Peltola yüzde 47, Sullivan yüzde 44 destek alırken, Public Policy Polling anketinde de Peltola, Sullivan'ın yüzde 47'sine karşı yüzde 48 ile önde yer aldı.

Seçmenlerin adayları tercih sırasına göre oyladığı eyalette, İran savaşının ardından artan akaryakıt fiyatlarının da seçmen tercihlerini etkileyebileceği değerlendiriliyor.