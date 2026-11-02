Altın ve gümüşte yükseliş hız kazandı: Piyasaların gözü İran görüşmelerinde
Altın fiyatları, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirecek anlaşmaya yönelik beklentilerin güçlendiği dönemde yükselişe geçti; ons altın yüzde 1,5’in üzerinde artışla 3 bin 940 doları aşarken ons gümüş yüzde 4’ün üzerinde değer kazanarak 51,20 dolara ulaştı. Piyasalarda diplomatik temaslar izlenirken Reuters’a göre petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon ve faiz beklentilerine etkisi de altındaki yükselişi destekledi.
Altın fiyatları, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya yönelik beklentilerin güçlendiği dönemde yükseldi. Ons altın 3 bin 940 doları aşarken ons gümüş yüzde 4’ün üzerinde artışla 51,20 dolara ulaştı.
Ons altın ve gümüşte yükseliş
Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik temasların takip edildiği dönemde yüzde 1,5’in üzerinde yükseldi. Ons altının 3 bin 940 doları aştığı işlemlerde, gümüşteki değer artışı yüzde 4’ün üzerine çıktı.
Değerli metallerde öne çıkan fiyat hareketleri şöyle oldu:
- Ons altın: Yüzde 1,5’in üzerinde artışla 3 bin 940 doların üzerine çıktı.
- Ons gümüş: Yüzde 4’ün üzerinde yükselişle 51,20 dolara ulaştı.
Diplomatik temaslar piyasaların odağında
ABD ile İran’ın olası bir anlaşmaya varabileceğine ilişkin beklentiler, değerli metallerdeki yükselişle aynı döneme denk geldi. İran ile Katar arasında yürütülen görüşmeler de savaşın sona erdirilmesine yönelik umutları artırdı.
Yatırımcılar, jeopolitik gelişmelerin yanı sıra müzakere sürecinden gelecek açıklamaları izliyor.
Petrol fiyatlarındaki düşüş altına nasıl yansıdı?
Reuters’a göre petrol fiyatlarındaki gerileme, enflasyon baskısının hafifleyebileceği ve faizlerin uzun süre yüksek kalmayabileceği beklentileri üzerinden altına destek sağladı.
Piyasalarda diplomatik temaslar ve bu temasların enerji fiyatlarına olası etkileri takip edilirken, aktarılan gelişmeler henüz imzalanmış bir anlaşmaya değil, anlaşma beklentisine işaret ediyor.
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
2 Kasım 2026 Pazartesi günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatları belli oldu. İşte piyasadan alınan son verilere göre altın fiyatları:
Altın türü - Alış - Satış
Has altın 6.263,24 TL - 6.279,70 TL
Gram altın 6.231,92 TL - 6.298,54 TL
22 ayar altın 5.697,55 TL - 5.882,92 TL
Yeni çeyrek altın 10.178 TL - 10.266 TL
Eski çeyrek altın 10.034 TL - 10.128 TL
Yeni yarım altın 20.418 TL - 20.526 TL
Eski yarım altın 20.042 TL - 20.136 TL
Yeni tam altın 40.711 TL - 40.901 TL
Eski tam altın 40.147 TL - 40.398 TL
Yeni Ata altın 41.807 TL - 41.994 TL
Eski Ata altın 41.400 TL - 41.654 TL