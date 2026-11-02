2027 BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak? BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı?
2027 BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak, 2026-2027 öğrenci tanılama ve yerleştirme takvimi belli oldu mu? Özel yetenekli ilkokul öğrencilerinin genel zihinsel yetenek, resim ve müzik alanlarında değerlendirileceği süreç için Millî Eğitim Bakanlığının yayımlayacağı kılavuz beklenirken başvuru tarihleri, aday gösterme koşulları ve değerlendirme aşamalarına ilişkin yeni dönem ayrıntıları henüz kesinleşmedi.
2027 BİLSEM başvuruları için tarihleri belirleyecek 2026-2027 Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu henüz yayımlanmadı. Millî Eğitim Bakanlığının duyurusuyla başvuru koşulları, aday gösterme takvimi ve değerlendirme tarihleri kesinleşecek.
2027 BİLSEM başvuruları kapsamında, özel yetenekli ilkokul öğrencilerinin Bilim ve Sanat Merkezlerine kabulüne yönelik tanılama ve yerleştirme takvimi bekleniyor. Genel zihinsel yetenek, resim ve müzik alanlarını kapsayan süreç için Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) henüz 2026-2027 dönemi kılavuzunu yayımlamadı.
2027 BİLSEM başvuru tarihleri belli oldu mu?
Yeni dönemde öğrencilerin hangi tarihlerde aday gösterileceği ve değerlendirmelerin ne zaman yapılacağı henüz netleşmedi. Başvuru koşulları ile sürecin aşamaları, MEB’in yayımlayacağı kılavuzla belli olacak.
Önceki döneme ait tarihler ve aday gösterme kuralları 2026-2027 eğitim öğretim yılı için kesinleşmiş bir takvim veya koşul anlamına gelmiyor.
BİLSEM aday gösterme süreci geçen yıl nasıl işledi?
2025-2026 eğitim öğretim yılında süreç, il tanılama komisyonlarının 14-20 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlediği bilgilendirme toplantılarıyla başladı. Toplantılara okul yöneticileri, rehber öğretmenler, psikolojik danışmanlar ve ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenleri katıldı.
Öğrencilerin aday gösterilmesinde sınıf öğretmenlerinin genel zihinsel yetenek, resim ve müzik alanları için doldurduğu gözlem formları esas alındı. Başvurular, okul müdürünün başkanlığında oluşturulan yönlendirme komisyonları tarafından değerlendirildi.
Bu komisyonlarda müdür yardımcıları, rehber öğretmenler veya psikolojik danışmanlar ile her sınıf düzeyinden en az bir öğretmen görev yaptı.
Önceki dönemde hangi kurallar uygulandı?
2025-2026 döneminde aday gösterme ve değerlendirme sürecinde şu uygulamalar geçerliydi:
- Sınıf düzeyi: İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri aday gösterilebildi.
- Aday gösterme sınırı: Her sınıf düzeyindeki öğrenci sayısının en fazla yüzde 20’si için aday gösterme işlemi yapılabildi.
- Yetenek alanları: Öğrenciler en fazla iki farklı yetenek alanından değerlendirmeye alınabildi.
- Aday gösterme tarihleri: İşlemler 21-27 Kasım 2025 tarihlerinde tamamlandı.
- Ön değerlendirme: Sınavlar 15 Aralık 2025-20 Şubat 2026 tarihleri arasında tablet üzerinden gerçekleştirildi.
2026-2027 döneminde bu koşulların nasıl uygulanacağı ve değerlendirmelerin hangi tarihlerde yapılacağı, yeni kılavuzun yayımlanmasıyla kesinleşecek.