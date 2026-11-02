2027 BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak? BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı?

Ocakta emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? 5 bin lira seyyanen zam ve refah payı dahil üç senaryo

Emekli maaşı zammında rakamlar netleşiyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin aylıklarına ilişkin beklentileri değerlendiren SGK uzmanı İsa Karakaş; enflasyona bağlı artış, refah payı ve seyyanen zam olmak üzere üç senaryoyu anlattı. Karakaş’ın hesaplarında yüzde 15 artışla en düşük emekli aylığının yaklaşık 27.085 liraya ulaşması ihtimali öne çıkarken, 2.500 ile 5.000 lira arasında seyyanen zam beklentisi de yer aldı. Peki ocakta emekli maaşına ne kadar artış yapılacak? İşte masadaki rakamlar ve uzman açıklamaları.