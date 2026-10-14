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Samed Karagöz
Yapay zeka çağında Lichtenstein’ı yeniden okumak

Yapay zeka çağında Lichtenstein’ı yeniden okumak

Samed Karagöz
04:00, 14/10/2026, Çarşamba • Yeni Şafak Haber Merkezi
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Yapay zeka çağında Lichtenstein’ı yeniden okumak

New York’taki Whitney Museum, Roy Lichtenstein’ın çalışmalarını bir araya getiren Like New sergisini geçtiğimiz günlerde açtı. Lichtenstein’ın 1960’lardan itibaren çizgi romanlardan, gazetelerden ve reklamlardan aldığı görüntüleri büyüterek yeniden üretmesi bugün bize oldukça tanıdık gelebilir. Oysa yaptığı iş, döneminde sanatın en temel sorularından birini altüst etmişti: Bir görüntüyü başkasından alıp yeniden üretirseniz ortaya yeni bir sanat eseri çıkar mı?

Lichtenstein, sanat tarihçilerinin “appropriation” (temellük) kelimesini yaygın biçimde kullanmaya başlamasından çok önce görsel kültürün dolaşımını mesele ediniyordu. Çizgi roman karelerini büyütüyor, ticari baskının Ben-Day (baskılı tram) noktalarını eliyle resmediyor, makineyle yapılmış gibi görünen ama bütünüyle insan emeğine dayanan resimler üretiyordu. Whitney’nin yeni sergisi de onun esas meselesinin yalnız Pop Art olmadığını, görüntünün nasıl üretildiği, kopyalandığı, büyütüldüğü ve yeniden dolaşıma sokulduğu sorularıyla ilgilendiğini hatırlatıyor.

Tam da bu nedenle Lichtenstein’ı yapay zeka çağında yeniden okumak gerekiyor. Bugün Midjourney’e, DALL-E’ye ya da başka bir üretken yapay zekaya bir görüntü yaptırdığımızda aslında milyarlarca mevcut görüntünün oluşturduğu devasa bir görsel hafızayı harekete geçiriyoruz. Ortaya çıkan görüntü hiçbir eserin birebir kopyası olmayabilir ama bütünüyle “yoktan” da doğmuyor.

Lichtenstein’ın zamanında mesele çizgi roman karesinin sanat eserine dönüşüp dönüşemeyeceğiydi. Bugün ise soruyu biraz değiştirmek zorundayız: Milyarlarca görüntüyü öğrenmiş bir algoritmanın ürettiği resmin sanatçısı kimdir? Komutu yazan mı, yazılımı geliştiren mi, veri setindeki görünmez sanatçılar mı?

Belki Lichtenstein bize şunu hatırlatıyor: Teknoloji değişse de sanatın bazı soruları değişmiyor. Değişen yalnızca kopyalama hızımız.

Z kuşağı sanat piyasasını değiştiriyor

Art Basel ve UBS’nin 2026 Küresel Koleksiyonculuk Araştırması ise sanat dünyasının başka bir cephesinde benzer ölçekte bir dönüşüme işaret ediyor. On ülkeden 3.100 yüksek gelirli koleksiyonerle yapılan araştırmaya göre Z kuşağı, şaşırtıcı biçimde sanat piyasasında en fazla harcama yapan kuşak haline geldi. 2025’te güzel sanatlara yaptıkları ortalama harcama yaklaşık 347 bin dolar. Bu rakam kendilerinden önceki bütün kuşakların iki katından fazla. Bir milyon doların üzerinde eser satın alan küçük grubun neredeyse yarısını da Z kuşağı oluşturuyor.

Ama bence rakamlardan daha önemli olan, bu kuşağın sanata nasıl ulaştığı.

Genç koleksiyoner artık yalnızca galericisinin tavsiyesini beklemiyor. Araştırma yapıyor, Instagram’dan sanatçı keşfediyor, stüdyoya doğrudan ulaşıyor, hatta giderek artan biçimde yapay zeka araçlarından tavsiye alıyor. Araştırmaya katılan koleksiyonerlerin yüzde 22’si sanatla ilgili araştırmalarında uygulama ya da yapay zeka kullanıyor. Doğrudan sanatçıdan eser satın alanların oranı ise yüzde 69’a ulaşmış durumda.

Bu durum galerilerin ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. Tam tersine, araştırma hâlâ galerilerin ve sanat fuarlarının piyasadaki ağırlığını koruduğunu gösteriyor. Ama artık koleksiyoner için tek kapı onlar değil.

Belki de asıl değişim burada. Önceki kuşaklar sanat dünyasına galeriler, müzeler ve uzmanlar aracılığıyla giriyordu. Yeni kuşak kendi rotasını kendisi çiziyor.

Lichtenstein görüntünün aracısını ortadan kaldırmıştı. Z kuşağı ise sanat piyasasının aracısını azaltıyor. Sanat dünyasının önümüzdeki yıllardaki en büyük dönüşümü belki de tam burada yaşanacak.

Başlıklar :sanatNew YorkLike New
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