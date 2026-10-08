Ayetel Kürsi'nin Faziletleri ve Sırları





Sahih hadis kaynaklarına (Buhârî, Müslim, Tirmizî, Ebû Dâvûd) göre Ayetel Kürsi'nin eşsiz faziletleri bulunmaktadır:





Kur'an'ın En Büyük Ayetidir: Hz. Peygamber, sahabeden Übey b. Kâ‘b'a Kur'an'daki en büyük ayetin hangisi olduğunu sormuş, "Ayetel Kürsi" cevabını alınca onu tebrik etmiştir.





Şeytan ve Cinlerden Korur: Hem Übey b. Kâ‘b'ın hem de Ebû Hüreyre'nin bizzat yaşadığı hadiselerle sabittir ki; Ayetel Kürsi'yi sabah okuyan akşama kadar, akşam veya gece yatağa girerken okuyan ise sabaha kadar şeytanın ve habis cinlerin musallatından korunur. Allah okuyana bir koruyucu melek görevlendirir.





Meleklerin Duası ve Cennet Müjdesi: Rivayetlere göre ayeti okuyan kişiye Allah hemen bir melek gönderir; bu melek ertesi güne kadar o kişinin iyiliklerini yazar ve kötülüklerini siler. Ayrıca farz namazların ardından okuyan kimsenin, vefat ettiğinde doğrudan cennete gireceği müjdelenmiştir.





Ayetel Kürsi Ne Zaman ve Niçin Okunmalıdır?





Ayetel Kürsi'nin zengin muhtevası ve korunma sırları, onu Müslümanların günlük hayatının ayrılmaz bir parçası yapmıştır. Yukarıdaki faziletler ve tefsirler ışığında Ayetel Kürsi şu durumlarda okunur:





Farz namazların hemen ardından (Çok faziletli nafile bir ibadettir).





Gece yatağa yatmadan önce (Şeytani varlıklardan korunmak için).





Sabah ve akşam zikirleri sırasında (Günün kötülüklerinden muhafaza olmak için).





Nazardan (göz değmesinden) korkulduğunda.





Cin musallatına karşı ve Rukye (manevi tedavi/şifa) uygulamalarında.



