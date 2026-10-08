Mülk Suresi Türkçe Okunuşu- Mülk (Tebareke Suresi) Meali
Mülk suresi, Mekke döneminde nâzil olmuştur. Otuz âyettir. Adını ilk âyette geçen “mülk” (hükümranlık) kelimesinden alır. Tebâreke, Mücâdele, Mânia, Münciye, Vâkıye ve Mennâa olarak da adlandırılır. Hadislerde de Mülk suresi çokça ele alınmıştır. Mülk suresi okumanın en önemli faydaları ve fazileti kabir azabından korumasıdır. Mülk Suresi Arapça - Türkçe okunuşu, faydaları, fazileti, meali, tefsiri, 1'inci sayfa ve Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanmış tüm detaylara bu yazımızda ulaşabilirsiniz.
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