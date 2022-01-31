Recep ayının ilk günü oruç tutmanın sevabı nedir? Recep ayının faziletleri neler?

Üç ayların ilk ayı olan Recep ayı, 2 Şubat 2022 Çarşamba günü başlamaktadır. Peygamber Efendimizin Ramazan ayı dışında Recep ve Şaban aylarında da oruç tuttuğu bilinmektedir. Bu nedenle Recep ayı orucu, fazileti açısından kıymetlidir. Peki, Recep ayının ilk günü oruç tutmanın faziletleri nelerdir?

RECEP AYININ İLK GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN SEVABI NEDİR?

Ramazan ayının habercisi olan bu ayda oruç günlerini tamamlamak büyük ibadetler arasında yer alır. Allah'a yalvarış, yakarış, zikirle geçen bu ay ve dua ve tövbe kapıları açıktır. Recep, şaban ve ramazan ayları ibadet ve maneviyat olarak diğer aylara göre daha üstün bir fazilete sahiptir. Peki Recep ayında oruç tutmanın faziletleri nelerdir?

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İbni Abbar (R.A) rivayet ettiği bir hadisi şerifte Resullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: 'Recebin ilk gününün orucu üç senenin, üçüncü gününki ise, bir senenin keffaretidir. Sonra her gün bir aylık bağışlamadır."

RECEP AYI ORUCUNUN FAZİLETİ NEDİR?

Peygamber Efendimiz, Recep ayında oruç tutmakla ilgili şöyle buyurmuştur: "Kim bu ayda bir gün oruç tutarsa Kıyametin zorluklarından güvende olur."

Receb ayında işlenen ibadet, edilen iyilik, yapılan hizmetlerin manevî ecri ve sevabı bire yüz verilmektedir. Bunun için mü'minler bu aydaki nasiplerini arttırmak maksadıyla daha çok gayret sarf ederler. Hayır ve hasenata biraz daha ağırlık verirler.

İmam Musa Kazım'dan (a.s) şöyle rivayet edilir: "Kim recepten bir gün oruç tutarsa, cehennem ateşi bir yıllık mesafe ondan uzaklaşır. Kim üç gün oruç tutarsa, cennet ona farz olur."

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Hz. Resul-ü Ekrem'den (s.a.a) nakledilen bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: "Recep Allah'ın büyük ayıdır. Hiçbir ay hürmet ve fazilette bu aya ulaşamaz. Bu ayda kafirlerle savaş haramdır. Şunu bilin ki recep Allah'ın ayı, şaban benim ayım, ve ramazan ümmetimin ayıdır. Kim recep ayının bir gününü oruç tutarsa, Allah'ın rızasını kazanmış olur. Allah'ın gazabı ondan uzaklaşır ve cehennem kapılarından birisi onun yüzüne kapanır."

RECEP AYINDA ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Hz. Peygamber'in, Recep ayı girdiğinde “Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır.” diye dua ettiği bu mübarek aylarda nafile oruç tutabildiği Diyanet kaynaklarında yer aldı. Diyanet bilgisine göre, bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterli oluyor.

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