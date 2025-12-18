Yeni Şafak
Suriye Sezar yaptırımlarının kaldırılması sürecindeki gelişmelerden memnun

00:5018/12/2025, Perşembe
AA
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Senatosu'nda onaylanan savunma bütçesindeki Suriye detayına ilişkin paylaşımda bulundu. Şeybani, "Bu adımı, ülkemiz ile dünya arasında işbirliği ve ortaklık için yeni ufuklar açan olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD Senatosu'nun Suriye'ye yaptırımlar getiren Sezar Yasası'nın iptalini onaylamasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Şeybani, X platformundaki hesabından, konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Sezar Yasası'nı yürürlükten kaldırmaya yönelik oylama ve Suriye halkına verdiği destek dolayısıyla ABD Senatosu'na şükranlarını sunduklarını belirten Şeybani,
"Bu adımı, ülkemiz ile dünya arasında işbirliği ve ortaklık için yeni ufuklar açan olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz."
ifadesini kullandı.

Sezar Yasası yürürlükten kalkıyor

ABD Senatosu, 901 milyar dolarlık 2026 savunma bütçesine onay verdi.

2026 ABD savunma bütçesinde en dikkati çeken unsurlardan biri, 2019 yılında kabul edilen ve Suriye'ye yaptırımlar getiren Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'nın iptal edilmesi oldu.

Bu yılki metne eklenen düzenleme, tasarının yasalaşmasıyla birlikte Sezar Yasası'nın resmen yürürlükten kalkması anlamına geliyor.

Tasarıda, yaptırımların kaldırılması bazı şartlara dayandırılırken, bu kapsamda ABD Başkanı'nın konuya ilişkin ilk raporunu 90 gün içinde, ardından 4 yıl boyunca her 180 günde bir olmak üzere ilgili Kongre komitelerine sunması öngörülüyor.

Sezar Yasası, Beşşar Esed yönetimindeki Suriye'nin ekonomik toparlanmasını kısıtlamak amacıyla ABD tarafından yürürlüğe konulmuştu.

Yasanın yürürlükten kaldırılması, Suriye'de Mart 2025'te kurulan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin desteklenmesi bağlamında yabancı yatırım ve yardımların ülkeye geri dönmesinin önünü açacak.

Senato'da kabul edilen yasa tasarısı, imzalaması için Başkan Donald Trump'ın masasına gönderildi.

Trump'ın söz konusu savunma bütçesini kısa sürede imzalaması bekleniyor.



