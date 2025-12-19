Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Suriye'nin kanlı diktatörü Hafız Esed’in heykelinin ibretlik görüntüsü

Suriye'nin kanlı diktatörü Hafız Esed’in heykelinin ibretlik görüntüsü

15:2819/12/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber
Hafız Esed - Beşar Esed
Hafız Esed - Beşar Esed

Suriye'de Aralık 2024'te gerçekleşen tarihi devrimde halk tarafından devrilen Hafız Esed’in ülkedeki en büyük heykeli devrik halde bulunuyor.

Suriye’de 1971'de darbe ile gelen eski Suriye Devlet Başkanı
Hafız Esed
ve 2000 yılında ölümüyle onun yerine geçen oğlu Beşar Esed'ın 50 yılı aşan kanlı diktatörlük dönemi, Suriye Milli Güçleri'nin 8 Aralık 2024'te Şam'a girmesiyle son bulmuştu.

Devrilen heykel görüntülendi

Baas rejiminin çöküşü, hem ülkede hem de dünyanın çeşitli yerlerinde günlerce kutlanmıştı.

Esed’in devrilmesinin üzerinden bir yıl geride kalırken Suriyelilerin geçtiğimiz yıl kutlamalar sırasında yıktığı Hafız Esed’in heykeli, bir kez daha görüntülendi.

Halk zaferini simgeliyor

Başkent Şam’ın yaklaşık 88 kilometre kuzeyinde, Humus ve Şam şehirleri arasında yer alan Deir Atiyah kasabasında bulunan ve bir dönem ülkenin en büyük Hafız Esed heykeli olan anıt, bugün yıkılmış haliyle halkın zaferini simgeliyor.

Geçtiğimiz yıl yıkılan heykelin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen devrik bir halde duruyor.

Parçalanmış haldeki heykel enkazı, son yıllarda ülkeye hükmeden bir dönemin kapanışının ve Suriyelilerin özgürlük mücadelesindeki kararlılığının maddi bir kanıtı olarak varlığını sürdürüyor.

Üç bin heykelin en büyüğü

Ülke geneline bulunan yaklaşık 3 bin heykelden en büyüğü olan Hafız Esed’in Deir Atiyah kasabasındaki heykeli, stratejik Humus-Şam otoyoluna hakim yüksek bir tepeye inşa edilmişti.

1980’li yıllarda Şam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Mahmud Şahin tarafından mermerden yontulan dev heykelin finansmanını ise 40 yılı aşkın süre Devlet Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü yapan Muhammed Daabul üstlenmişti.

Halk tarafından devrilmişti

8 Aralık 2024’te Beşar Esed’in Rusya’ya kaçması ve rejimin devrilmesiyle birlikte Kalamun Dağları bölgesindeki Deir Atiyah halkı, sabahın erken saatlerinde harekete geçmişti.

"Heykel Tepesi" olarak bilinen noktaya iş makineleriyle çıkan halk, halkın öfkesini ve geçmişin izlerini silme iradesini gösteren tarihi bir anla heykeli yerle bir etmişti.




#Suriye
#Hafız Esad
#Şam
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
19 ARALIK 2025 ASKİ SU KESİNTİSİ! Ankara'da bugün sular ne zaman gelecek, saat kaçta? | Hangi ilçelerde sular kesilecek?