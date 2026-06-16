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Hicri yılbaşı ne zaman, bugün mü? Muharrem ayı başlangıç tarihi 2026

Hicri yılbaşı ne zaman, bugün mü? Muharrem ayı başlangıç tarihi 2026

12:0516/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Müslümanlar için yeni bir başlangıç anlamı taşıyan hicri yılbaşı geldi. Başlangıç noktası olarak Hz. Muhammed’in M.S. 622 yılındaki Mekke’den Medine’ye göçünü (Hicret) kabul eden bu sistem; ramazan orucu, hac ibadeti ve mübarek geceler gibi tüm dini günlerin zamanını belirlemede kullanılır. Peki, Hicri Yılbaşı ne zaman, Muharrem Ayı hangi tarihte başlıyor ve Muharrem orucu ne zaman tutulur? İşte 2026 Muharrem Ayı başlangıç tarihi...

Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı, Kur'an-ı Kerim'de değer verilen ve savaşmanın yasak olduğu dört "Haram Ay"dan (Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Receb) biridir. Bu ay, barışın, huzurun ve güvenliğin sembolüdür.

HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?


Hicri takvimde yeni yıl, Muharrem Ayı'nın başlamasıyla birlikte idrak ediliyor. Muharrem ayı bu yıl 16 Haziran 2026 Salı başlıyor.

MUHARREM AYI NE ZAMAN?


Muharrem Ayı, Hicri takvimin ilk ayı olarak kabul ediliyor ve Hicri Yılbaşı ile birlikte başlıyor. 2026 yılında Muharrem Ayı 16 Haziran Salı günü başlıyor.

HİCRİ YILBAŞI NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?


Hicri yılbaşı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) Mekke’den Medine’ye hicretini esas alan İslam takviminin başlangıcıdır. Bu yönüyle:


Yeni bir hicri yılın başlangıcını simgeler

Manevi yenilenme ve muhasebe zamanıdır

Geçmişin değerlendirilip geleceğe niyet edilmesi için önemli bir fırsattır

HİCRİ YILBAŞINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?


Hicri yılbaşı gecesi ve Muharrem ayının ilk günü, Müslümanlar tarafından ibadetle değerlendirilir. Yapılabilecek ibadetler şunlardır:


Tevbe ve istiğfar etmek

Kur’an-ı Kerim okumak

Nafile ibadetlere yönelmek

Sadaka vermek

Geçmiş yılın muhasebesini yapmak

Bu günler, özellikle manevi arınma ve yeni başlangıçlar için fırsat olarak görülür.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?


Muharrem Ayı'nın 10. gününe denk gelen Aşure Günü, 25 Haziran 2026 Perşembe gününe denk geliyor.

MUHARREM AYININ ÖNEMİ NEDİR?


Hicri yılbaşıyla başlayan Muharrem ayı, İslam’ın önemli aylarından biridir. Bu ay:


“Haram aylar” arasında yer alır

Oruç ibadetinin faziletli kabul edildiği zamanlardan biridir

Aşure günü gibi önemli günleri içinde barındırır

Bu nedenle sadece yılbaşı değil, tüm Muharrem ayı ibadet açısından değerli kabul edilir.

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