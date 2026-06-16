Lise 2026 taban puanları listesi ve başarı sıralamaları! LGS İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Antalya puan listesi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ardından gözler lise taban puanlarına çevrildi. Anadolu, Fen, İmam Hatip, Spor ve Güzel Sanatlar liselerinde eğitim almak isteyen yüzbinlerce öğrenci, tercih sürecine hazırlık yaparken puan ve yüzdelik dilim hesaplamalarını yakından takip ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok ilin taban puanları ise en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

1 /6 LGS sınav sürecinin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler için en kritik aşama olan tercih dönemi yaklaşmaya başladı. Hayalini kurdukları liselere yerleşmek isteyen adaylar, taban puanlar ve yüzdelik dilimler üzerinden tercih planı yaparken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklayacağı yerleştirme verilerine çevrildi.

2 /6 2026 LİSE TABAN PUANLARI Türkiye'deki liselerin geçen seneki yerleştirme sonuçlarına göre olan taban puanları, 2026 LGS tercih süreci için önemli bir rehber olacak. İşte Türkiye'nin bazı şehirlerine göre öne çıkan liselerin geçtiğimiz yılki (2025) taban puanları: İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI Beyoğlu / Galatasaray Lisesi / Fransızca - 500 Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi / Almanca - 500 Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi / Almanca - 493,9643 Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi / Almanca - 491,796 Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi / İngilizce - 489,0189 Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça - 428,2734 Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce - 426, 8799 Arnavutköy / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Almanca - 424,5483

3 /6 ANKARA LİSE TABAN PUANLARI Çankaya / Ankara Fen Lisesi / İngilizce - 494,5096 Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi / İngilizce - 489,0189 Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi / İngilizce - 481,7319 Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İngilizce - 480,2425

4 /6 İZMİR LİSELERİ TABAN PUANLARI Bornova / İzmir Fen Lisesi / İngilizce - 493,9643 Konak / Atatürk Lisesi / İngilizce - 484,6862 Bornova / Bornova Anadolu Lisesi / Almanca - 484,1567 Konak / İzmir Kız Lisesi / İngilizce - 468,1166 Karşıyaka / Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi / İngilizce - 438,2429 Karabağlar / İzmir Anadolu Lisesi / Almanca - 435,1297

5 /6 BURSA LİSELERİ TABAN PUANLARI Nilüfer / Tofaş Fen Lisesi / İngilizce - 489,3815 Osmangazi / Bursa Anadolu Lisesi / İngilizce - 473,2768 Nilüfer / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce - 426,0436 Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İngilizce - 424,1232 Gemlik / Gemlik Fen Lisesi / İngilizce - 421,5701