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Lise 2026 taban puanları listesi ve başarı sıralamaları! LGS İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Antalya puan listesi

Lise 2026 taban puanları listesi ve başarı sıralamaları! LGS İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Antalya puan listesi

13:2316/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ardından gözler lise taban puanlarına çevrildi. Anadolu, Fen, İmam Hatip, Spor ve Güzel Sanatlar liselerinde eğitim almak isteyen yüzbinlerce öğrenci, tercih sürecine hazırlık yaparken puan ve yüzdelik dilim hesaplamalarını yakından takip ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok ilin taban puanları ise en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

LGS sınav sürecinin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler için en kritik aşama olan tercih dönemi yaklaşmaya başladı. Hayalini kurdukları liselere yerleşmek isteyen adaylar, taban puanlar ve yüzdelik dilimler üzerinden tercih planı yaparken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklayacağı yerleştirme verilerine çevrildi.

2026 LİSE TABAN PUANLARI

Türkiye'deki liselerin geçen seneki yerleştirme sonuçlarına göre olan taban puanları, 2026 LGS tercih süreci için önemli bir rehber olacak. İşte Türkiye'nin bazı şehirlerine göre öne çıkan liselerin geçtiğimiz yılki (2025) taban puanları:

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI

Beyoğlu / Galatasaray Lisesi / Fransızca - 500

Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi / Almanca - 500

Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi / Almanca - 493,9643

Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi / Almanca - 491,796

Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi / İngilizce - 489,0189

Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça - 428,2734

Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce - 426, 8799

Arnavutköy / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Almanca - 424,5483

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI

Çankaya / Ankara Fen Lisesi / İngilizce - 494,5096

Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi / İngilizce - 489,0189

Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi / İngilizce - 481,7319

Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İngilizce - 480,2425

İZMİR LİSELERİ TABAN PUANLARI

Bornova / İzmir Fen Lisesi / İngilizce - 493,9643

Konak / Atatürk Lisesi / İngilizce - 484,6862

Bornova / Bornova Anadolu Lisesi / Almanca - 484,1567

Konak / İzmir Kız Lisesi / İngilizce - 468,1166

Karşıyaka / Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi / İngilizce - 438,2429

Karabağlar / İzmir Anadolu Lisesi / Almanca - 435,1297

BURSA LİSELERİ TABAN PUANLARI

Nilüfer / Tofaş Fen Lisesi / İngilizce - 489,3815

Osmangazi / Bursa Anadolu Lisesi / İngilizce - 473,2768

Nilüfer / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce - 426,0436

Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İngilizce - 424,1232

Gemlik / Gemlik Fen Lisesi / İngilizce - 421,5701

2026 LGS SONUÇ VE TERCİH SÜRECİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre sınav sonuçları, 10 Temmuz'da " www.meb.gov.tr " adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere göre esas içerik tabloları da aynı anda yayımlanacak.

LGS sınavına katılım sağlayan öğrenciler tercih işlemleri, 13-24 Temmuz'da yapabilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

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Lise 2026 taban puanları listesi ve başarı sıralamaları! LGS İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Antalya puan listesi