Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Türkiye genelinde yürüttüğü ve büyük ilgi gören 20 bin konutluk kurasız açık satış kampanyasında, Batman şehri de en çok kontenjan ayrılan merkezlerden biri olarak öne çıkıyor. 15 Haziran – 17 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olan ve "başvuru önceliği" esasına göre doğrudan kura çekilişi olmaksızın ev sahibi olma imkanı sunan bu dev projede, Batman genelinde tam 588 konut satışa sunulmuş durumda. Kampanyanın ilçe dağılımları netleşti.