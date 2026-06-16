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Batman TOKİ kurasız açık satışı olan ilçeler listesi: TOKİ Batman'da açık satışı yapılan konutlar hangi ilçede var?

Batman TOKİ kurasız açık satışı olan ilçeler listesi: TOKİ Batman'da açık satışı yapılan konutlar hangi ilçede var?

10:0816/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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TOKİ’nin 64 ilde vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla satışa sunduğu 20 bin konut için açık satış süreci başladı. “Başvuru önceliği” esasına göre kurasız olarak gerçekleştirilecek satışlar, 17 Temmuz’a kadar devam edecek. Kampanya kapsamında Batman’da toplam 588 konut satışa sunulacak. İşte Batman’da kurasız TOKİ açık satışının gerçekleştirileceği ilçeler.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Türkiye genelinde yürüttüğü ve büyük ilgi gören 20 bin konutluk kurasız açık satış kampanyasında, Batman şehri de en çok kontenjan ayrılan merkezlerden biri olarak öne çıkıyor. 15 Haziran – 17 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olan ve "başvuru önceliği" esasına göre doğrudan kura çekilişi olmaksızın ev sahibi olma imkanı sunan bu dev projede, Batman genelinde tam 588 konut satışa sunulmuş durumda. Kampanyanın ilçe dağılımları netleşti.

Kendisi, eşi veya velayeti altındaki çocukları üzerine hiçbir tapu kaydı bulunmayan 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşların ikametgâh şartı aranmaksızın başvurabileceği Batman projeleri, kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen bölge halkı için Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığıyla 17 Temmuz'a kadar satışta kalacak.

TOKİ açık satış konut kampanyası olan Batman ilçeleri listesi

BATMAN İLİ BEŞİRİ İLÇESİ MEHMET YATKIN MAH. 127 KONUT VE 3 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ OLDUĞU YER HARİTASI

GERCÜŞ BATMAN İLİ GERCÜŞ İLÇESİ BAĞLARBAŞI MAH. 108 KONUT VE 4 DÜKKAN OLDUĞU YER HARİTASI

BATMAN İLİ MERKEZ İLÇESİ CİĞERLO MAH. 951 KONUT, 3 ADET 4 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ

TOKİ Kurasız Açık Satış Batman Konutları Fiyat Listesi İçin tıklayın


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