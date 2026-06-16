Emeklilere ÖTV’siz araç kanun teklifi 2026 Meclis'e geldi mi, ne zaman onaylanacak? Emekliler ÖTV indirimiyle hangi araçları alabilecek?

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Emekliye ÖTV'siz araç Meclis'ten ne zaman geçeceği son dakika gelişmeler ile kamuoyu tarafından takip ediliyor. Buna göre Teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi durumunda, Komisyon'da görüşülecek. Teklif Meclis'e sunulurken, milyonlarca vatandaş da emeklilere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV'siz) muafiyetli araç listesine yoğunlaştı. Bağkur'lu emeklilerin yararlanmasının beklediği teklifle ÖTV'siz araç limitinin de belirlenmesi bekleniyor. Şu an itibarıyla emeklilere yönelik özel bir ÖTV'siz araç satın alma hakkı tanıyan yasal düzenleme yürürlüğe girmiş değil.