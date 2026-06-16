Emeklilere ÖTV’siz araç kanun teklifi 2026 Meclis'e geldi mi, ne zaman onaylanacak? Emekliler ÖTV indirimiyle hangi araçları alabilecek?

Emeklilere yönelik ÖTV muafiyetli araç satışı iddiaları son dönemde yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Milyonlarca emekli, araç alımında vergi avantajı sağlayacak bir düzenlemenin hayata geçirilip geçirilmeyeceğini merak ederken, konuya ilişkin resmi açıklamalar ve yasal düzenleme çalışmaları yakından takip ediliyor.
Emeklilerin araç sahibi olmasını kolaylaştıracak olası bir ÖTV muafiyeti düzenlemesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Son günlerde ortaya atılan iddiaların ardından gözler ilgili kurumlar tarafından yapılacak açıklamalara çevrilirken, emekliler düzenlemenin detaylarını öğrenmek istiyor.
EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
Emekliye ÖTV'siz araç Meclis'ten ne zaman geçeceği son dakika gelişmeler ile kamuoyu tarafından takip ediliyor. Buna göre Teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi durumunda, Komisyon'da görüşülecek. Teklif Meclis'e sunulurken, milyonlarca vatandaş da emeklilere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV'siz) muafiyetli araç listesine yoğunlaştı. Bağkur'lu emeklilerin yararlanmasının beklediği teklifle ÖTV'siz araç limitinin de belirlenmesi bekleniyor. Şu an itibarıyla emeklilere yönelik özel bir ÖTV'siz araç satın alma hakkı tanıyan yasal düzenleme yürürlüğe girmiş değil.
EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ ALIMINDAN KİMLER YARARLANACAK?
Düzenleme tüm emeklileri kapsamıyor. SSK (4/1-a) emeklileri (işçi emeklileri) ve memur emeklileri (Emekli Sandığı) genel olarak kapsam dışı kalıyor. Teklif metnine göre yalnızca şu gruplar hedefleniyor;
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf/sanatkâr statüsünde olanlar
5510 sayılı Kanun'un 4/1-b maddesi (Bağ-Kur) kapsamında yaşlılık aylığı alan emekliler.
EMEKLİLER ÖTV'SİZ HANGİ ARAÇLARI ALABİLECEK?
Emekliye ÖTV’siz araç düzenlemesi yürürlüğe girmediği için şu anda kesin bir marka-model listesi bulunmuyor. Emekliye ÖTV’siz araç yasası yürürlüğe girdiğinde aşağıdaki araç modellerinden faydalanması bekleniyor. 2026 otomobil piyasasında uygun fiyatlı ve düşük motor hacimli modellerin ÖTV muafiyetli araç listesinde yer alabileceği değerlendiriliyor.
Öne çıkan bazı modeller şunlar:
-En az yüzde 40 yerli olması şartı nedeniyle Togg T10X ve T10F,
-Fiat Egea Sedan ve Egea Cross,
-Renault Clio, Megane Sedan ve Duster,
-Toyota Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR,
-Hyundai i20 ve Bayon alınabiliyor.