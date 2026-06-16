TOKİ kurasız konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? 20 bin TOKİ açık satış sonuç sorgulama ekranı

TOKİ, Türkiye genelinde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için kura şartı bulunmayan dev bir açık satış kampanyası başlattı. 15 Haziran – 17 Temmuz 2026 tarihleri arasında başvuruları kabul edilecek olan bu tarihi proje kapsamında, tam 64 ilde yaklaşık 20 bin konut kura çekilişi olmadan, başvuru önceliği esasına göre satın alabilecek. TOKİ’den kurasız ev almak isteyenler bankaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 20 bin TOKİ kurasız açık satışı başvuru sonuçlarının ne zaman ve nereden açıklanacağı merak konusu oldu.

1 /6 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının, 64 ilde 20 bin konutu kurasız ve açık satış yöntemiyle vatandaşlarla buluşturacağı kampanya 15 Haziran itibarıyla başladı. Yoğun ilgi gören kampanyaya başvuran vatandaşlar, TOKİ konut başvuru sonuçlarının ne zaman ve nereden açıklanacağını merak ediyor.

2 /6 TOKİ kurasız konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? TOKİ’nin kurasız konut başvuruları 17 Temmuz’a kadar devam edecek. 20 bin konutu kapsayan kurasız açık satış başvurularının sonuçlarının ise TOKİ’nin resmî internet sitesi ile talep.toki.gov.tr/AcikSatis/ adresi üzerinden açıklanması bekleniyor. TOKİ başvuru sonuç sorgulama ekranı için tıklayın

3 /6 TOKİ 20 bin konut için açık satış kampanyası başvuru şartları Açık satış kampanyasında gelir sınırı veya projenin yapıldığı ilde ikamet etme zorunluluğu bulunmuyor. 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı evi yoksa kampanyadan yararlanabilecek. Bir hane halkı adına yalnızca bir konut satışı yapılacak. Belirtilen şartlara uyanlar, bütçelerine uygun ödeme planını seçip, peşinatlarını bankaya yatırarak doğrudan gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayabilecek.

4 /6 TOKİ 20 bin kurasız konutları ne zaman teslim edilecek? Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.

5 /6 TOKİ 20 bin kurasız konut satışında evler hangi ödeme koşullarıyla satışa sunulacak? 3 alternatif sunulacak. Peşin alımlarda yüzde 25 indirim, ikincisi yüzde 50 peşinat bedeli için 72 ay vade, yüzde 8 indirim ve üçüncüsü yüzde 50 peşinat bedeli için 60 ay vade alternatiflerinden biri seçilebilecek. Kampanya kapsamında banka sürecinde alıcılara üç farklı ödeme planı sunuldu. Evin bedelini peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak. Yüzde 50 peşinat ödeyenler, yüzde 8 indirimle birlikte 72 ay vade imkanından faydalanabilecek. Peşinatın yüzde 25'ini peşin, kalan yüzde 25'ini bir yıl sonra ödemeyi tercih edenlere ise 60 aya vade imkanı kadar sunulacak.