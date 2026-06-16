İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat'a usulsüz iskan verilmesinin tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda 27 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı yardımcısı Tuncay Demircan da yer aldığı öğrenildi. Bir yandan da Beylikdüzü Belediyesi hangi partide? sorusu da merak edilmekte.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce düzenlenen bilirkişi raporlarında, yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada, parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığının tespit edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Çalışmalarda, ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu, buna rağmen Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat şirketine söz konusu yapılarla ilgili "yapı kullanım izin belgesi (iskan)" düzenlendiği tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda; aralarında belediye çalışanları, inşaat firması ve yapı denetim firmasından 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Beylikdüzü Belediyesi hangi partide?
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından yapılan seçimde CHP Meclis üyesi Önder Serkan Çebi, 24 oyla salt çoğunluğu sağlayarak Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili seçilmişti. İşte Beylikdüzü Belediye meclis üyesi dağılımı.
Beylikdüzü Belediyesi CHP meclis üyeleri dağılımı
Önder Serkan Çebi
Mustafa Pinazoğlu
Süreyya Göktaş
Serdal Mumcu
Nuri Aslan
Erkan Erdoğan
Ali Mesut Çelik
Seyhan Topaloğlu
Aytekin Duriç
Gazi Kaya
Tuncay Demircan
İlyas Yılmaz
Asef Ateş
Gülüs Ertürk
Hayriye Nergiz Balcı
Kenan Sağır
Özge İlgüz
Ümit İmamoğlu
Ali Rıza Der
Ali Ceylan
Cemal Yalçın
Bahrican Tıraşoğlu
Nihat Akkaya
Soner Yolal
Beylikdüzü Belediyesi AK Parti meclis üyeleri dağılımı
İzzet Neşet Yafes Bakırcı
Özden Bilgiş
Ömer Duman
Muhammed Ömer Tüncel
Tahir Abuş
Tuncay Altaylı
Dilaver Arvas
Recep Turgut
Mustafa Altuntaş
Gökhan Şen
Beylikdüzü Belediyesi MHP meclis üyeleri dağılımı
Mehmet Tuvalak
Altar Aydın
Beylikdüzü Belediyesi bağımsız meclis üyeleri dağılımı
Ahmet Atilla Yılmaz