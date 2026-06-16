İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat'a usulsüz iskan verilmesinin tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda 27 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı yardımcısı Tuncay Demircan da yer aldığı öğrenildi. Bir yandan da Beylikdüzü Belediyesi hangi partide? sorusu da merak edilmekte.

1 /5 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce düzenlenen bilirkişi raporlarında, yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada, parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığının tespit edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Çalışmalarda, ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu, buna rağmen Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat şirketine söz konusu yapılarla ilgili "yapı kullanım izin belgesi (iskan)" düzenlendiği tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda; aralarında belediye çalışanları, inşaat firması ve yapı denetim firmasından 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

2 /5

Beylikdüzü Belediyesi hangi partide? CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından yapılan seçimde CHP Meclis üyesi Önder Serkan Çebi, 24 oyla salt çoğunluğu sağlayarak Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili seçilmişti. İşte Beylikdüzü Belediye meclis üyesi dağılımı.

3 /5

Beylikdüzü Belediyesi CHP meclis üyeleri dağılımı Önder Serkan Çebi Mustafa Pinazoğlu Süreyya Göktaş Serdal Mumcu Nuri Aslan Erkan Erdoğan Ali Mesut Çelik Seyhan Topaloğlu Aytekin Duriç Gazi Kaya Tuncay Demircan İlyas Yılmaz Asef Ateş Gülüs Ertürk Hayriye Nergiz Balcı Kenan Sağır Özge İlgüz Ümit İmamoğlu Ali Rıza Der Ali Ceylan Cemal Yalçın Bahrican Tıraşoğlu Nihat Akkaya Soner Yolal



4 /5 Beylikdüzü Belediyesi AK Parti meclis üyeleri dağılımı İzzet Neşet Yafes Bakırcı Özden Bilgiş Ömer Duman Muhammed Ömer Tüncel Tahir Abuş Tuncay Altaylı Dilaver Arvas Recep Turgut Mustafa Altuntaş Gökhan Şen