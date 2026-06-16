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Beylikdüzü Belediyesi hangi partide, meclis üyesi dağılımı nasıl, çoğunlu kimde?

Beylikdüzü Belediyesi hangi partide, meclis üyesi dağılımı nasıl, çoğunlu kimde?

09:1016/06/2026, Salı
G: 16/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat'a usulsüz iskan verilmesinin tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda 27 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı yardımcısı Tuncay Demircan da yer aldığı öğrenildi. Bir yandan da Beylikdüzü Belediyesi hangi partide? sorusu da merak edilmekte.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce düzenlenen bilirkişi raporlarında, yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada, parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığının tespit edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Çalışmalarda, ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu, buna rağmen Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat şirketine söz konusu yapılarla ilgili "yapı kullanım izin belgesi (iskan)" düzenlendiği tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda; aralarında belediye çalışanları, inşaat firması ve yapı denetim firmasından 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Beylikdüzü Belediyesi hangi partide?

CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından yapılan seçimde CHP Meclis üyesi Önder Serkan Çebi, 24 oyla salt çoğunluğu sağlayarak Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili seçilmişti. İşte Beylikdüzü Belediye meclis üyesi dağılımı.


Beylikdüzü Belediyesi CHP meclis üyeleri dağılımı

Önder Serkan Çebi

Mustafa Pinazoğlu

Süreyya Göktaş

Serdal Mumcu

Nuri Aslan

Erkan Erdoğan

Ali Mesut Çelik

Seyhan Topaloğlu

Aytekin Duriç

Gazi Kaya

Tuncay Demircan

İlyas Yılmaz

Asef Ateş

Gülüs Ertürk

Hayriye Nergiz Balcı

Kenan Sağır

Özge İlgüz

Ümit İmamoğlu

Ali Rıza Der

Ali Ceylan

Cemal Yalçın

Bahrican Tıraşoğlu

Nihat Akkaya

Soner Yolal


Beylikdüzü Belediyesi AK Parti meclis üyeleri dağılımı

İzzet Neşet Yafes Bakırcı

Özden Bilgiş

Ömer Duman

Muhammed Ömer Tüncel

Tahir Abuş

Tuncay Altaylı

Dilaver Arvas

Recep Turgut

Mustafa Altuntaş

Gökhan Şen

Beylikdüzü Belediyesi MHP meclis üyeleri dağılımı

Mehmet Tuvalak

Altar Aydın


Beylikdüzü Belediyesi bağımsız meclis üyeleri dağılımı

Ahmet Atilla Yılmaz

#Beylikdüzü Belediyesi
#Beylikdüzü Belediyesi meclis üyesi
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