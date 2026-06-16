Okullar ne zaman kapanacak 2026'ye kaç gün kaldı? Karne günü Ne Zaman 2026, yaz tatili tarihi belli mi?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Öğrencilerin bir yıllık emeklerinin karşılığını alacağı karne dağıtım törenleri, okul kapanış günü olan 26 Haziran 2026 sabahında gerçekleştirilecek. Genellikle saat 10:00 ile 11:00 saatleri arasında başlayan karne dağıtımı, okulların kendi planlamalarına göre küçük saat farklılıkları gösterebilecek. Karne günüyle birlikte takdir, teşekkür ve onur belgeleri de sahiplerini bulacak.