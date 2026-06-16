Okullar ne zaman kapanacak 2026'ye kaç gün kaldı? Karne günü Ne Zaman 2026, yaz tatili tarihi belli mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle birlikte okulların kapanış tarihi ve karne günü netleşti. Haziran ayının son günlerine yaklaşılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci yaz tatili heyecanı yaşarken, veliler de tatil planlarını bu takvime göre şekillendirmeye başladı. İkinci dönemin tamamlanmasıyla öğrenciler uzun bir yaz tatiline girecek.
2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna doğru yaklaşılırken öğrenciler, veliler ve öğretmenler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği takvime çevirdi. Karne günü ve okulların kapanış tarihi netleşirken, yaz tatilinin başlangıcı da milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Özellikle Haziran ayının son haftalarına girilmesiyle birlikte tatil hazırlıkları hız kazandı.
MEB 2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan güncel takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü resmen sona erecek. İkinci dönemin son ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler karnelerine kavuşacak ve yaz tatili süreci başlayacak.
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Öğrencilerin bir yıllık emeklerinin karşılığını alacağı karne dağıtım törenleri, okul kapanış günü olan 26 Haziran 2026 sabahında gerçekleştirilecek. Genellikle saat 10:00 ile 11:00 saatleri arasında başlayan karne dağıtımı, okulların kendi planlamalarına göre küçük saat farklılıkları gösterebilecek. Karne günüyle birlikte takdir, teşekkür ve onur belgeleri de sahiplerini bulacak.
2026 2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK
Okullarda birinci dönem zili 14 Eylül Pazartesi çalacak, ilk dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Yeni eğitim döneminde okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül'de "uyum eğitimleri" gerçekleştirilecek.