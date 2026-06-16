Hukuk dünyasının, adliye çalışanlarının ve davası olan binlerce vatandaşın her yıl merakla beklediği adli tatil dönemi yaklaşıyor. Peki, 2026 adli tatil ne zaman başlıyor, mahkemeler hangi gün kapanacak? 2026 adli tatil ne zaman sona erecek, kaç gün sürecek? Adli tatilde hangi davalar devam edecek? İşte ayrıntılar...
2026 adli tatil tarihi yaklaşırken vatandaşların ve hukuk dünyasının en çok merak ettiği konuların başında "mahkemeler ne zaman kapanacak?" sorusu geliyor. Her yıl yaz döneminde uygulanan adli tatil kapsamında mahkemelerin çalışma düzeni değişirken, duruşmaların ertelenmesi, nöbetçi mahkemelerin görevleri ve sürelerin durması gibi kritik detaylar davaları olan kişiler için büyük önem taşıyor. 2026 yılında adli tatilin hangi tarihte başlayacağı ve ne zaman sona ereceği ise dava takibini sürdürenler, avukatlar ve taraflar tarafından yakından takip ediliyor.
2026 ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda açıkça belirlenen takvime göre adli tatil her yıl sabit tarihler arasında uygulanmaktadır. Bu çerçevede 2026 yılı için yargı teşkilatında adli tatilin 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayacağı öngörülmektedir. Bu tarihten itibaren mahkemelerde olağan işleyiş yavaşlarken, yalnızca nöbetçi mahkemeler görev yapmaya devam eder ve yargı süreçleri bu özel düzene göre ilerler.
2026 ADLİ TATİL NE ZAMAN SONA ERECEK?
Bu uygulama kapsamında adli tatil yaklaşık 43 gün sürmekte olup, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir. Tatilin bitmesiyle birlikte yargı süreci yeniden normal işleyişine dönerken, yeni adli yıl 1 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla resmen başlamış olacaktır.
ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR DEVAM EDİYOR?
Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:
a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.
b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.
c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.
e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.
f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.
g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.
ğ) Çekişmesiz yargı işleri.
h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.
(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.
(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.
(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.
MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.