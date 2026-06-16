Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 bin kurasız açık satış konut kampanyasının ardından bu kez arsa satışı için harekete geçti. Evi olan ya da olmayan herkesin başvurabileceği yeni satışlarda ikamet şartı aranmayacak. Türkiye genelinde 44 ilde bulunan toplam 332 arsa, 24-25 Haziran tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. Peki, TOKİ arsa satışı hangi illerde yapılacak? İşte satışa çıkarılacak arsaların muhammen bedelleri, peşinat oranları ve vade seçenekleri.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), büyük ilgi gören 20 bin kurasız açık satış konut kampanyasının ardından, ev sahibi olma hayali kuranlar ve yatırımcılar için bu kez de dev bir arsa satışı müjdesi verdi. Kurum tarafından yapılan resmi duyuruya göre, mevcut olarak evi olan ya da olmayan herkesin başvurusuna açık tutulan bu yeni kampanyada herhangi bir ikamet şartı aranmayacak. Türkiye genelinde toplam 44 farklı ilde yer alan ve imarlı yapılarıyla dikkat çeken 332 arsa, açıklanan tarihlerde gerçekleştirilecek olan açık artırma yöntemiyle yeni sahiplerini bulacak.
TOKİ arsa satışı yapılan iller hangileri?
Muhammen bedeli 19 milyar 290 milyon 33 bin 999 lira olan toplam 3 milyon 207 bin 46 metrekare büyüklüğündeki Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman,
Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Yalova'da bulunan 343 arsa açık artırmayla satılacak.
TOKİ arsa fiyatları ne kadar? Satışa çıkan iller ve güncel arsa listesi
Alıcılar; konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım, sanayi, spor, özel eğitim, lojistik, depolama, kentsel çalışma, bağlık alan, plansız arsalar ve sosyal tesis alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 35 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek.
Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak. Ayrıca 1 adet taşınmazın toplam 140 metrekarelik kısmı ise açık artırma yöntemiyle kiraya sunulacak. Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.