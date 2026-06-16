Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), büyük ilgi gören 20 bin kurasız açık satış konut kampanyasının ardından, ev sahibi olma hayali kuranlar ve yatırımcılar için bu kez de dev bir arsa satışı müjdesi verdi. Kurum tarafından yapılan resmi duyuruya göre, mevcut olarak evi olan ya da olmayan herkesin başvurusuna açık tutulan bu yeni kampanyada herhangi bir ikamet şartı aranmayacak. Türkiye genelinde toplam 44 farklı ilde yer alan ve imarlı yapılarıyla dikkat çeken 332 arsa, açıklanan tarihlerde gerçekleştirilecek olan açık artırma yöntemiyle yeni sahiplerini bulacak.