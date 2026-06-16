Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 16 Haziran Salı maç programı

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği turnuvanın bugünkü programında (16 Haziran Salı), I Grubu’nda kupanın en büyük favorilerinden Fransa, New York New Jersey Stadyumu'nda Afrika'nın güçlü temsilcisi Senegal ile karşı karşıya gelecek; günün diğer randevusunda ise G Grubu'nda İran ile Yeni Zelanda saat 04.00'te kozlarını paylaştı. Maç 2-2 berabere kaldı. Yarın da Dünya Kupası mücadelesinde kritik maçlar oynanacak. İşte 16 Haziran Salı günün maçları.