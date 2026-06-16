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Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 16 Haziran Salı maç programı

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 16 Haziran Salı maç programı

10:1916/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda İran ile Yeni Zelanda 2-2 berabere kaldı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği günün programında, turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa, güçlü Afrika temsilcisi Senegal ile kozlarını paylaşacak. Birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olan organizasyonda bugün ve yarın oynanacak maçların programı belli oldu. İşte 2026 FIFA Dünya Kupası’nda günün ve yarının maçları.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği turnuvanın bugünkü programında (16 Haziran Salı), I Grubu’nda kupanın en büyük favorilerinden Fransa, New York New Jersey Stadyumu'nda Afrika'nın güçlü temsilcisi Senegal ile karşı karşıya gelecek; günün diğer randevusunda ise G Grubu'nda İran ile Yeni Zelanda saat 04.00'te kozlarını paylaştı. Maç 2-2 berabere kaldı. Yarın da Dünya Kupası mücadelesinde kritik maçlar oynanacak. İşte 16 Haziran Salı günün maçları.

Dünya Kupası 16 Hazarin maçları

01:00 Suudi Arabistan 1-1 Uruguay FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor

04:00 İran 2-2 Yeni Zelanda FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1

Bugün kimin maçı var?

22:00 Fransa - Senegal FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1

Çarşamba yarın kimin maçı var, Dünya Kupası’nda hangi maçlar oynanacak?

01:00 Irak - Norveç FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor

04:00 Arjantin - Cezayir FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1

07:00 Avusturya - Ürdün FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1

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