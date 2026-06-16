MSÜ Tercih Sonuçları Açıklandı mı 2026? MSB PERTEM Askeri Öğrenci Yerleştirme Sonucu Sorgulama Ekranı

Açıklanacak olan sonuçlara göre belirlenen taban (baraj) puanı yakalayan ve mülakat listesine girmeye hak kazanan adaylar, vakit kaybetmeden zorlu bir hazırlık sürecine girişecek. İkinci seçim aşamaları Ankara'da, Kara Harp Okulu Komutanlığı yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Belirlenen tarih ve saatte randevu yerinde hazır bulunması gereken adaylar sırasıyla şu aşamalardan geçecek: