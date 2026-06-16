MSÜ Tercih Sonuçları Açıklandı mı 2026? MSB PERTEM Askeri Öğrenci Yerleştirme Sonucu Sorgulama Ekranı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan takvime göre, 2026 yılı MSÜ tercih işlemleri 24 Nisan tarihinde son buldu. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirme aşamasına geçildi. Yerleştirme işlemlerinde adayların sınav puanı, tercih sıralaması ve kontenjan durumu belirleyici olacak. MSÜ 2026 tercih sonuçları ilan edilmedi. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi personel temin platformu olan personeltemin.msb.gov.tr üzerinden öğrenebilecekler. Peki Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte PERTEM sorgulama ekranı.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde askerlik hayali kuran binlerce aday için tercih süreci 24 Nisan itibarıyla sona erdi. Şimdi gözler Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Sistemi üzerinden yapılacak olan sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, 2026 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Milli savunma Üniversitesi tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıllardaki takvime bakıldığında, 2025 yılında tercih süreci 24 Mart’ta başlamış ve 21 Nisan’da sona ermişti. Tercih sonuçları ise 24 Haziran 2025 tarihinde ilan edilmişti.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi personel temin platformu olan personeltemin.msb.gov.tr (PERTEM) üzerinden öğrenebilecekler.
Sonuç sorgulama ekranına T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yapılarak bilet niteliğindeki sonuç belgesine ulaşılabilecek. Sonuçlar açıklandıktan sonra askeri öğrenci temini seçim aşaması başlayacak.
Açıklanacak olan sonuçlara göre belirlenen taban (baraj) puanı yakalayan ve mülakat listesine girmeye hak kazanan adaylar, vakit kaybetmeden zorlu bir hazırlık sürecine girişecek. İkinci seçim aşamaları Ankara'da, Kara Harp Okulu Komutanlığı yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Belirlenen tarih ve saatte randevu yerinde hazır bulunması gereken adaylar sırasıyla şu aşamalardan geçecek:
Evrak Kontrolü: Adayların başvuru şartlarını taşıdığına dair belgeler incelenir.
Fiziki Değerlendirme: Boy ve kilo ölçümleri yapılarak askeri öğrenci kriterlerine uygunluk kontrol edilir.
Kişilik Değerlendirme Testi: Adayların psikolojik profilleri analiz edilir.
Fiziki Yeterlilik Testi (Spor): Güç, çeviklik ve kondisyon ölçen zorlu spor aşamasıdır.
Psikomotor Testi: Yalnızca Hava Harp Okulu adaylarına uygulanır; refleks ve koordinasyon ölçülür.
Mülakat: Adayların kendilerini ifade yeteneği, genel kültür ve mesleki uygunluğu yüz yüze değerlendirilir.
Sağlık Muayenesi: Tüm aşamaları başarıyla geçen adaylar, askeri öğrenci olur raporu almak üzere tam teşekküllü hastaneye sevk edilir.