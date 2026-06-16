BİM aktüel katalogları yeni haftada tüketicilerle buluştu. 16, 17 ve 19 Haziran tarihlerinde satışa çıkacak ürünler arasında elektronik cihazlar, kamp malzemeleri, ev ihtiyaçları, oyuncaklar ve temel gıda ürünleri yer alıyor. İndirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenler için BİM aktüel broşüründe öne çıkan ürünler ve güncel fiyatlar merak ediliyor.

1 /4 16 HAZİRAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU Haşlanmış Bakliyat Çeşitleri 830 g 37,50 TL

Aşurelik Buğday 1 kg 32,50 TL

Hazır Aşure 200 g 37,50 TL

2 /4 16 HAZİRAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU Dana Kangal Sucuk 500 gr 299 TL

Limonlu Cheesecake Aromalı Tam Yağlı Taze Peynir 180 gr 59,50 TL

Dana Döner 450 gr 339 TL

3 /4 16 HAZİRAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU Karadut Özü 250 ml 99 TL

Çözünebilir Kahve 150 gr 249 TL

Gazlı İçecek 4x1 Litre 159 TL