BİM aktüel katalogları yeni haftada tüketicilerle buluştu. 16, 17 ve 19 Haziran tarihlerinde satışa çıkacak ürünler arasında elektronik cihazlar, kamp malzemeleri, ev ihtiyaçları, oyuncaklar ve temel gıda ürünleri yer alıyor. İndirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenler için BİM aktüel broşüründe öne çıkan ürünler ve güncel fiyatlar merak ediliyor.
16 HAZİRAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
Haşlanmış Bakliyat Çeşitleri 830 g 37,50 TL
Aşurelik Buğday 1 kg 32,50 TL
Hazır Aşure 200 g 37,50 TL
16 HAZİRAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
Dana Kangal Sucuk 500 gr 299 TL
Limonlu Cheesecake Aromalı Tam Yağlı Taze Peynir 180 gr 59,50 TL
Dana Döner 450 gr 339 TL
16 HAZİRAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
Karadut Özü 250 ml 99 TL
Çözünebilir Kahve 150 gr 249 TL
Gazlı İçecek 4x1 Litre 159 TL
16 HAZİRAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
Kurutulmuş Meyve Çeşitleri 109 TL
Patates Cipsi 125 gr 44 TL
Meyve Topu 80 gr 64,50 TL