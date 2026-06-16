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BİM'in 16 Haziran tarihli aktüel ürünler kataloğu raflarda satışta! Bugün BİM'de neler var?

BİM'in 16 Haziran tarihli aktüel ürünler kataloğu raflarda satışta! Bugün BİM'de neler var?

11:3616/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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BİM aktüel katalogları yeni haftada tüketicilerle buluştu. 16, 17 ve 19 Haziran tarihlerinde satışa çıkacak ürünler arasında elektronik cihazlar, kamp malzemeleri, ev ihtiyaçları, oyuncaklar ve temel gıda ürünleri yer alıyor. İndirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenler için BİM aktüel broşüründe öne çıkan ürünler ve güncel fiyatlar merak ediliyor.

16 HAZİRAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Haşlanmış Bakliyat Çeşitleri 830 g 37,50 TL


Aşurelik Buğday 1 kg 32,50 TL


Hazır Aşure 200 g 37,50 TL

16 HAZİRAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Dana Kangal Sucuk 500 gr 299 TL


Limonlu Cheesecake Aromalı Tam Yağlı Taze Peynir 180 gr 59,50 TL


Dana Döner 450 gr 339 TL

16 HAZİRAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Karadut Özü 250 ml 99 TL


Çözünebilir Kahve 150 gr 249 TL


Gazlı İçecek 4x1 Litre 159 TL

16 HAZİRAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Kurutulmuş Meyve Çeşitleri 109 TL


Patates Cipsi 125 gr 44 TL


Meyve Topu 80 gr 64,50 TL

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BİM'in 16 Haziran tarihli aktüel ürünler kataloğu raflarda satışta! Bugün BİM'de neler var?