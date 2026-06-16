KPSS-2026/1 tercihleri, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM, personel alımı yapacak kurumların kadro, branş ve kontenjan bilgilerini içeren tercih kılavuzunu yayımlayacak. Adaylar, tercih işlemlerinin başlayacağı tarihi ve KPSS-2026/1 tercih kılavuzunun açıklanmasını bekliyor. Peki KPSS alımları ne zaman başlayacak, ÖSYM KPSS başvuru takvimi belli oldu mu?

1 /4 Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilmek isteyen binlerce adayın büyük bir merakla beklediği KPSS-2026/1 merkezi atama tercih tarihleri ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.

2 /4 KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM'den KPSS-2026/1 tercih takvimi sürecine ilişkin bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıl KPSS-2025/1 tercihleri 10-17 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. Bu takvim göz önünde bulundurulduğunda, 2026 yılı merkezi atama tercihlerinin temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

3 /4 Adaylar KPSS-2026/1 tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.