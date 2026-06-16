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KPSS-2026/1 merkezi atama tercih tarihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM tercih kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS-2026/1 merkezi atama tercih tarihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM tercih kılavuzu yayınlandı mı?

10:3316/06/2026, Salı
G: 16/06/2026, Salı
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KPSS-2026/1 tercihleri, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM, personel alımı yapacak kurumların kadro, branş ve kontenjan bilgilerini içeren tercih kılavuzunu yayımlayacak. Adaylar, tercih işlemlerinin başlayacağı tarihi ve KPSS-2026/1 tercih kılavuzunun açıklanmasını bekliyor. Peki KPSS alımları ne zaman başlayacak, ÖSYM KPSS başvuru takvimi belli oldu mu?

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilmek isteyen binlerce adayın büyük bir merakla beklediği KPSS-2026/1 merkezi atama tercih tarihleri ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.

KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM'den KPSS-2026/1 tercih takvimi sürecine ilişkin bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıl KPSS-2025/1 tercihleri 10-17 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. Bu takvim göz önünde bulundurulduğunda, 2026 yılı merkezi atama tercihlerinin temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

Adaylar KPSS-2026/1 tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.

KPSS-2025/5 tercih kılavuzu ile Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılmıştı. Adaylar tercihlerini, 29 Eylül – 6 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirmişti.

#ÖSYM
#ösym kpss başvuru
#KPSS-2026/1 tercihleri
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