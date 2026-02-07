Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Deprem davalarında güncel tablo: 201 kişi cezaevinde

Deprem davalarında güncel tablo: 201 kişi cezaevinde

Oğuzhan Ürüşan
04:007/02/2026, Cumartesi
G: 7/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yılmaz Tunç.
Yılmaz Tunç.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat depremleri sonrası açılan ceza, hukuk ve idari davalara ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, depremle ilgili ceza davalarında 2 bin 673 kişi hakkında dava açıldı; bunlardan 202’si 1 ila 21 yıl arasında hapis cezası aldı. Cezaevlerinde 142’si tutuklu, 59’u hükümlü olmak üzere 201 kişi bulunuyor, 949 kişi ise adli kontrolle izleniyor. Hukuk mahkemelerinde toplam 64 bin 663 dava açılırken, 58 bin 149 dosya karara bağlandı; karara bağlananlardan 5 bin 655’i için istinaf başvurusu yapıldı ve yüzde 61’i sonuçlandı. İdari yargıda 119 bin 957 dava kayda geçerken, 86 bin 467’si karara bağlandı; iptal davalarının 90 bin 411’i hasar tespiti, yıkım ve hak sahipliği başvurularına ilişkin. Bakan Tunç, verilerin deprem davalarının tüm boyutlarıyla titizlikle ele alındığını gösterdiğini belirtti ve yargının dosyaları makul sürede sonuçlandırmak için çalışmaya devam ettiğini vurguladı.



#Depremzede
#Deprem Bölgesi
#Asrın felaketi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kış Olimpiyatları 2026: Türkiye Kış Olimpiyatlarına kaç sporcu ile katılıyor? Türkiye hangi branşlarda yarışıyor?