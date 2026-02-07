Deprem davalarında güncel tablo: 201 kişi cezaevinde

Buna göre, depremle ilgili ceza davalarında 2 bin 673 kişi hakkında dava açıldı; bunlardan 202’si 1 ila 21 yıl arasında hapis cezası aldı. Cezaevlerinde 142’si tutuklu, 59’u hükümlü olmak üzere 201 kişi bulunuyor, 949 kişi ise adli kontrolle izleniyor. Hukuk mahkemelerinde toplam 64 bin 663 dava açılırken, 58 bin 149 dosya karara bağlandı; karara bağlananlardan 5 bin 655’i için istinaf başvurusu yapıldı ve yüzde 61’i sonuçlandı. İdari yargıda 119 bin 957 dava kayda geçerken, 86 bin 467’si karara bağlandı; iptal davalarının 90 bin 411’i hasar tespiti, yıkım ve hak sahipliği başvurularına ilişkin. Bakan Tunç, verilerin deprem davalarının tüm boyutlarıyla titizlikle ele alındığını gösterdiğini belirtti ve yargının dosyaları makul sürede sonuçlandırmak için çalışmaya devam ettiğini vurguladı.