Bakan Tunç: Rojin Kabaiş soruşturmasını sonuna kadar takip edeceğiz

13:3231/01/2026, Cumartesi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rojin Kabaiş soruşturmasıyla ilgili, "Sorumlular varsa, katiller varsa, bu konuda devlet hiçbir şeyi gizlemez. Rojin kızımızın soruşturmasını hiçbir karanlık nokta kalmayacak şekilde sonuna kadar takip edeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 18 yaş altı suçlular ile ilgili düzenleme ve Rojin Kabaiş soruşturması hakkında açıklama yaptı.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları:

Çocukları suça sürükleyen sebepleri bulmak ve tedbir almak konusunda daha kapsamlı bir çalışma içerisindeyiz. Meclis'te komisyon çalışmalarına devam ediyor. Hem bizim önerilerimizi hem akademisyenleri dinliyorlar. Komisyonun oluşturacağı rapor daha sonrasında yasal düzenleme yine Meclis'in gündemine gelecektir. Çocukların suç örgütleri tarafından kullanılma cezasını zaten artırmıştık.

ROJİN KABAİŞ SORUŞTURMASI

Rojin Kabaiş'in soruşturması devam ediyor, henüz ölüm nedeni bulunamadı. Suda boğulmadan önce darp var mı kontrol ediliyor. DNA testleri yapıldı, telefonun incelenmesi için İspanya Adalet Bakanlığı ile iletişime geçtik. Ailenin acısı büyük, babasıyla ve kardeşleriyle görüşme yaptık. Sorumlular varsa, katiller varsa bu konuda "Devlet hiçbir şeyi gizlemez" dedik. Bazı çevreler tarafından yargının birilerini gizliyormuş gibi paylaşımlar var. Devlet hak, hukuk korur, hiç kimseyi gizlemez. Dezenformasyon yapanlar da var. Babasının acısı gerçekten çok büyük. Biz Rojin kızımızın soruşturmasını hiçbir karanlık nokta kalmayacak şekilde sonuna kadar takip edeceğimizi ifade ettik.



