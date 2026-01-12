Nizamettin Kabaiş Adalet Bakanı ile görüşecek: Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni iddia

NTV'nin haberine göre baba Nizamettin Kaplan, Ankara davet edildiklerini ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşeceklerini dile getirdi.





Görüşme talebi Adalet Bakanlığı'ndan gelirken bu gelişme ise aileyi umutlandırdı.





"ROJİN KAYIPKEN SUDA DEĞİLMİŞ"

Baba Nizamettin Kabaiş'e göre dosyada birçok delil mevcut ve bunların başında kızının vücudunda tespit edilen iki erkeğe ait DNA var.





Kabaiş, kızının ölüm nedeninin suda boğulma olmadığını iddia ediyor.





"Boğazına zarar vermişler. Akciğerinde su yok" diye konuşan Kabaiş, "18 günlük kayıp sürecinde suda değilmiş. Yüzü biraz şişmişti. Vücudunu gördüm. Gassal ile de konuştum. 'Abi 18 gün suda kalacak bir beden değil' dedi" ifadelerini kullandı.





Aile, soruşturmanın hızlandırılmasını ve tüm delillerin yeniden değerlendirilmesini talep ediyor.



