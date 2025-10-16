Rojin Kabaiş son dakika haberleri arasında takip edilmeye devam ediyor. Son günlerde Türkiye'nin konuştuğu Rojin Kabaiş olayı gündemin öne çıkan başlıklarından oldu. Rojin Kabaiş olayı ile ilgili gelişmeler, adli tıp tarafından yayınlanan rapor ve detayları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Tüm Türkiye'nin konuştuğu acılı baba Nizamettin Kabaiş, kızı Rojin Kabaiş’in bedeninin farklı bölgelerinde “İki farklı erkeğe ait DNA” tespit edildiğinin altını çizerek, kızının cinayete kurban gittiğini ve faillerinin bulunması gerektiğini söyledi. Rojin'i kim, nasıl öldürdü? Rojin Kabaiş'in katilleri bulundu mu? İşte Rojin Kabaiş olayı ile ilgili son dakika haberleri ve gelişmeleri

1 /7 Mardin'in Midyat ilçesine bağlı bir köyde, cami inşaatında karşılaştığı öğretmen Veysel Ekinci ile konuşan Nizamettin Kabaiş, kızı Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yeni bir gelişmeyi gündeme taşıdı.

2 /7 ROJİN KABAİŞ OLAYI NEDİR? 2024 yılında Van'da kaldığı yurttan ayrılan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, kaybolmuş ve cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulunmuştu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisinin cansız bedeni Mollakasım Köyü sahilinde bulunmuş ve gözler Adli Tıp Kurumu raporlarına dönmüştü.



3 /7 ROJİN'İ KİM, NASIL ÖLDÜRDÜ?

Rojin Kabaiş nasıl öldü sorusuna yanıt arayan aile ve soruşturmada görev alan yetkililer gelen raporu beklemiş ve daha sonra detaylı şekilde rapor incelenmişti.

ATK raporuna göre Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni suda boğulma olarak belirlendi. Genç kızın babası Nizamettin Kabaiş kızının cinayete kurban gittiğini söylemiş ve soruşturmayı yakından takip etmişti.





4 /7 Yine Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda üniversite öğrencisinin bedeninde 2 erkeğe ait DNA tespit edilmişti. Van ve Diyarbakır barosu avukatlarının "DNA'lar hangi bölgelerde tespit edildi, açıklansın" talebi üzerine rapor açıklandı.

5 /7 ROJİN KABAİŞ CİNAYETİNDE SON DURUM: EK MÜTALAA TALEBİ! Yayımlanan tespit raporunda DNA örneklerinin Kabaiş'in göğüs ve vajina bölgesinde bulunduğu belirtildi. Bunun üzerine avukatlar cinsel saldırı olma ihtimali üzerinde yeniden durulması gerektiğini belirtti. Soruşturmanın yeni bir seyir kazanması ardından ek uzman mütalaası talep edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili soruşturmaya dair şunları söyledi:

"Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler sonucunda hazırlanan bu rapora ek olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir"



6 /7 "AİLECE BİR YILDIR ACI ÇEKİYORUZ"

Kabaiş, "Veysel Ekinci kardeşimiz burada öğretmen. Yoldan geçerken beni gördü, yanıma geldi, acımızı paylaştık. Bir yıldır ailece acı çekiyoruz. Van'daki idareciler, üniversite ve yetkililer bize Rojin'in intihar ettiğini söyledi. Ama biz çocuğumuzu biliyoruz. Defalarca itiraz ettim" diyerek, intihar söylemine itirazını yineledi.