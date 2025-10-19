Yeni Şafak
Rojin Kabaiş için Diyarbakır'da motosikletliler şehir turu attı

15:2019/10/2025, Pazar
DHA
Van’da geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra sahilde cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş (21) için Diyarbakır’da motosiklet grubu şehir turu gerçekleştirdi. Etkinlikte konuşan Rojin Kabaiş’in annesi Aygül Kabaiş, “Kızımın katilleri bir an önce bulunsun, ya müebbet versinler ya da idam etsinler” dedi.

Kentte geçen yıl 27 Eylül’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan ve 15 Ekim’de Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş ile ilgili soruşturma sürüyor.

Rojin için adalet’ sloganıyla bir grup tarafından motosiklet turu gerçekleştirildi. Elazığ Caddesi’nde başlayan tur, Kayapınar ilçesinde stadyuma yolunda sona erdi. Grup üyeleri, yaptıkları açıklamada Rojin Kabaiş için adalet istediklerini söyledi.


Grubun yanına gelen Rojin’in annesi Aygül Kabaiş de Kürtçe yaptığı konuşmada, “Kızımın katilleri bir an önce bulunsun ya müebbet versinler ya da idam etsinler” diye konuştu.






