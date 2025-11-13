İspanya’da Rojin Kabaiş için diplomatik temas: Cep telefonunun çözülmesi kritik önemde

Van’da 25 Eylül 2024’te kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 17 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.





Rojin Kabaiş’in ölüm sebebi henüz aydınlatılamazken, teknik çözümleme için İspanya’ya gönderilen cep telefonundaki verilerin açığa çıkarılması soruşturmanın seyrini belirleyebilecek nitelikte. İspanyol makamlarının hızlandırılmış işlem sözü vermesi, dosyada önemli bir ilerleme beklentisi oluşturdu.

CEP TELEFONUNUN ÇÖZÜLMESİ KRİTİK ÖNEMDE

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Madrid temaslarında Rojin dosyasını İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos Garcia ile masaya yatırdı. Görüşmede, Rojin’in cep telefonundaki dijital verilerin çözümü için yürütülen adli iş birliği ele alındı.





OECD Adalete Eşit Erişim Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı kapsamında İspanya’da bulunan Bakan Tunç, Rojin soruşturmasının titizlikle sürdüğünü belirtti. Tunç, “Rojin kızımızın ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Ölüm sebebi henüz net değil ancak cep telefonunun çözülmesi kritik öneme sahip. İspanyol makamlarının bu talebin sonuçlandırılmasında sağlayacağı destek, adaletin tecellisine önemli katkı sunacaktır” ifadelerini kullandı. Tunç, adli yardımlaşma sürecinin hızlanmasının iki ülke arasındaki güven ve dostluğu da pekiştireceğini vurguladı.

GARCIA: “İŞLEMLER EN HIZLI ŞEKİLDE TAMAMLANACAK”

İspanya Adalet Bakanı Garcia, Türk makamlarının talebi üzerine cep telefonuna ilişkin kriminal inceleme sürecinin İspanya’da resmi olarak başlatıldığını söyledi. Garcia, dijital veri çözümünün polis birimlerince yapılacağına dikkat çekerek “Türk makamlarından gelen talebi savcılığa ve polise ilettik. Ayrıca İçişleri Bakanını bilgilendirdim. İspanyol polisinin bu işlemleri mümkün olan en kısa sürede tamamlaması için talepte bulundum. Hem savcılık hem polis kanalıyla yürütülen süreç kısa sürede sonuçlanacaktır” dedi.

İKİ ÜLKE ARASINDA ADLİ İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENECEK

Görüşmede, Türkiye ile İspanya arasında adli, ticari, ekonomik ve savunma alanlarındaki iş birliği de değerlendirildi. Tunç, Türkiye’nin 2023 depremlerinde İspanya’dan gelen yardımların unutulmadığını, ayrıca Madrid yönetiminin Filistin meselesindeki insani duruşunu takdir ettiklerini söyledi. Tunç, UYAP başta olmak üzere Türkiye’nin dijital yargı uygulamaları hakkında bilgi vererek İspanyol mevkidaşını Türkiye’ye davet etti. Garcia, daveti kabul ettiğini ve Mayıs veya Haziran 2026’da Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıkladı.





ORTAK AÇIKLAMA İMZALANDI