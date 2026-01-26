Rojin Kabaiş’in üniversiteye gitmeden önce kaydettiği görüntüler ortaya çıktı

Van’da 2024 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in (21), üniversiteye gitmeden önce sanal medya hesabı için ebeveynlere yönelik bir video çektiği ortaya çıktı. Görüntüler, genç öğrencinin geride bıraktığı sözleriyle dikkat çekti.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te kaldığı yurttan çıktıktan sonra kayboldu. Kabaiş’ten haber alınamayınca, arama çalışması başlatıldı. Rojin'in cansız bedeni, 15 Ekim 2024’te İpekyolu ilçesindeki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu. Soruşturma sürerken, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan rapor dosyaya girdi. Raporda, Rojin’in göğüs bölgesinden alınan ‘Sternal bölge’ ve ‘intra vajinal 5’ olarak adlandırılan vajina iç bölgesinden alınan örneklerde, ölenin DNA’sıyla karışık halde 2 farklı erkeğe e ait DNA profili tespit edildiği belirtildi. Cenazeye, olay yerinden Van Adli Tıp Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi’ne götürülmesi ve otopsi sürecinde müdahalede bulunduğu değerlendirilen toplam 134 kişiden DNA örneği alındı. Adli Tıp Kurumu 5’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun hazırladığı raporda, alınan örneklerin yapılan incelemede, bulunan 2 DNA örneğiyle uyuşmadığının tespit edildiği, bulaş tespit edilmediğinin ve atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu belirtildi.
Cep telefonu İspanya'ya gönderildi
Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığı'nın girişimleri sonucu Kabaiş'in telefonunun incelenmek üzere İspanya'ya gönderilmesi süreci tamamlandı. İspanya Adalet Bakanlığı’nın Türkiye'nin talebini kabul etmesi üzerine Kabaiş'in telefonu, Van Cumhuriyet Başsavcılığı görevlileri tarafından İspanya'ya götürülüp yetkililere teslim edildi.