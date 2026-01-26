Rojin Kabaiş’in üniversiteye gitmeden önce kaydettiği görüntüler ortaya çıktı

“Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Sayın veliler, değerli anneler, babalar ve çocuklarını çok seven bireyler. Çocuk gelişimi hakkında burada olduğumuzu öncellikle hatırlatıyorum. Çocuklarınızı çok sevdiğiniz için belki beni dinliyorsunuz. Bundan dolayı tavsiyelerimi vermek için buradayım ve karşınızdayım. Bu dönemde artık çocuk gelişimi bakımı, çocuk eğitimi inanılmaz derecede önemli bir konudur. Her şey çocuklarımız için. Çağırmalar, kızmalar, yani çocuğun bu şekilde anlayabileceğini düşünüyor musunuz? Bir hata yaptığınızda ben size bağırıp kızsam gerçekten benden nefret edersiniz. İşte çocuğunuz, maalesef size karşı böyle bir şey besliyor. Aynı durum çocuklarda da geçerlidir. Siz öfkeyle bağırdığınız zaman bu sadece çocuğunuz size karşı olan bir nefrete dönüşüyor. Bunu çevrenizde de gözlemleyebilirsiniz. Mesela çocuğa kim yemek verir? Anneler verir babalar vermez. Bu yüzden çocuklar babalarını daha çok seviyor. Babalar çok kızmıyor. Anneler de keyfince kızmıyor sonuçta. Ya yemek yemiyor ya üstünü kirletiyor. Bunları genelde anneler yaptığı için doğal olarak çocuklar babalarını daha çok seviyor. Çünkü babaları onlara hiç kızmıyor”