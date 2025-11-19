Rojin Kabaiş soruşturması: DNA örneği alınan kişi sayısı 195'e ulaştı

Açıklamada, "Görüşmede, soruşturmanın daha etkin yürütülmesi ve kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla Van Cumhuriyet Başsavcısı, Başsavcı Vekili ve dosyadan sorumlu mevcut Cumhuriyet Savcısı tarafından birlikte ve koordineli şekilde takip edileceği bilgisi paylaşılmıştır" denildi.

Açıklamada, "Görüşmede, soruşturmanın daha etkin yürütülmesi ve kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla Van Cumhuriyet Başsavcısı, Başsavcı Vekili ve dosyadan sorumlu mevcut Cumhuriyet Savcısı tarafından birlikte ve koordineli şekilde takip edileceği bilgisi paylaşılmıştır" denildi.

Açıklamada, "Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümünde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin kusur ve ihmali bulunduğu iddialarına ilişkin, aile adına yaptığımız suç duyurusu hakkında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereği, söz konusu fillerin ‘görev suçu’ kapsamında olduğu ve soruşturmanın üniversite tarafından yürütülmesi gerektiği gerekçesiyle 14 Kasım 2025 tarihinde 'Görevsizlik Kararı' verilmiştir. Rojin Kabaiş'in kaldığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsü içinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurdunun olası kusuru yönünden yürütülen soruşturmada ise Van Valiliği İl İdare Kurulundan soruşturma izni talep edilmiş olup süreç izin aşamasında beklemektedir" denildi. Kamuoyunda yer alan otopsi CD’sinin çizik olduğu iddialarına da değinilen açıklamada, çizik olanın yalnızca bir kopya olduğu, orijinal CD’lerin Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği ve inceleme sonrası orijinallerden suret alınabileceğinin daha önce iletildiği hatırlatıldı. Bugün yapılan görüşmede, orijinal CD’den suret verilmesi talebinin ilgili makamlara iletildiği kaydedildi.