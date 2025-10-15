Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili telefon verileri aydınlatıcı olacak: Adli Tıp raporu dosyaya girdi, ek uzman görüşü istendi

Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili telefon verileri aydınlatıcı olacak: Adli Tıp raporu dosyaya girdi, ek uzman görüşü istendi

Oğuzhan Ürüşan
13:5215/10/2025, Çarşamba
G: 15/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
ROJİN KABAİŞ, GEÇTİĞİMİZ YIL ÜNİVERSİTE OKUMAK İÇİN GİTTİĞİ VAN'DA HAYATINI KAYBETMİŞTİ.
ROJİN KABAİŞ, GEÇTİĞİMİZ YIL ÜNİVERSİTE OKUMAK İÇİN GİTTİĞİ VAN'DA HAYATINI KAYBETMİŞTİ.

Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. Adli Tıp Kurumu’nun kapsamlı incelemesi dosyaya girerken, ek bir uzman görüşü talep edildi. Ayrıca Kabaiş’in telefonundaki verilerin çözümü için uluslararası uzmanlardan destek alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz yıl Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini açıkladı.


Van’da 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolan ve 15 Ekim 2024’te Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili yürütülen adli soruşturma sürüyor. Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, olayın aydınlatılmasına yönelik tüm delillerin titizlikle incelendiği belirtildi.




ADLİ TIP RAPORU DOSYAYA GİRDİ

Başsavcılık, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan kapsamlı inceleme sonucunda hazırlanan raporun soruşturma dosyasına girdiğini bildirdi. Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizlerin tamamlandığı ve bulguların değerlendirilmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumundan ek bir uzman mütalaası talep edildiği kaydedildi.


TELEFON KİLİDİ İÇİN ULUSLARARASI DESTEK

Soruşturma kapsamında, olayın meydana geldiği döneme ait kamera kayıtları, telefon incelemeleri, HTS dökümleri ve tanık ifadelerinin detaylı biçimde değerlendirildiği belirtildi. Rojin Kabaiş’in kullandığı cep telefonunun kilidinin açılması için yurtdışından gelen uzmanların da dahil olduğu teknik çalışmanın sürdüğü, dijital materyallerin incelemesinin ise halen devam ettiği açıklandı.


ADALET BAKANLIĞI, SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:


"Soruşturma kapsamında, hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden bütün deliller ve raporlar derinlemesine incelenmekte, yargı makamlarının koordinasyonunda tüm süreç titizlikle yürütülmektedir. Başta Rojin evladımızın acılı ailesi olmak üzere milletimiz müsterih olsun; soruşturmada tek bir nokta dahi karanlıkta kalmadan maddi gerçeğin mutlaka ortaya çıkarılması için yoğun bir gayret gösterilmektedir. Rojin evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum."




#Rojin Kabaiş
#yılmaz tunç
#ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Staj ve çıraklık sigortasında son durum gelişmeleri: Staj süresi sigorta başlangıcı sayılacak mı? Gözler Meclis'te