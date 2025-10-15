Van Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz yıl Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini açıkladı.





Van’da 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolan ve 15 Ekim 2024’te Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili yürütülen adli soruşturma sürüyor. Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, olayın aydınlatılmasına yönelik tüm delillerin titizlikle incelendiği belirtildi.













ADLİ TIP RAPORU DOSYAYA GİRDİ





Başsavcılık, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan kapsamlı inceleme sonucunda hazırlanan raporun soruşturma dosyasına girdiğini bildirdi. Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizlerin tamamlandığı ve bulguların değerlendirilmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumundan ek bir uzman mütalaası talep edildiği kaydedildi.





TELEFON KİLİDİ İÇİN ULUSLARARASI DESTEK





Soruşturma kapsamında, olayın meydana geldiği döneme ait kamera kayıtları, telefon incelemeleri, HTS dökümleri ve tanık ifadelerinin detaylı biçimde değerlendirildiği belirtildi. Rojin Kabaiş’in kullandığı cep telefonunun kilidinin açılması için yurtdışından gelen uzmanların da dahil olduğu teknik çalışmanın sürdüğü, dijital materyallerin incelemesinin ise halen devam ettiği açıklandı.





ADALET BAKANLIĞI, SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR





Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:





"Soruşturma kapsamında, hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden bütün deliller ve raporlar derinlemesine incelenmekte, yargı makamlarının koordinasyonunda tüm süreç titizlikle yürütülmektedir. Başta Rojin evladımızın acılı ailesi olmak üzere milletimiz müsterih olsun; soruşturmada tek bir nokta dahi karanlıkta kalmadan maddi gerçeğin mutlaka ortaya çıkarılması için yoğun bir gayret gösterilmektedir. Rojin evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum."











