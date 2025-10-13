Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adli Tıp Kurumu’ndan ‘Rojin Kabaiş’ açıklaması: 'Darp, şiddet ve cinsel saldırıya ait bir bulgu yok ölüm suda boğulma sonucu meydana geldi'

Adli Tıp Kurumu’ndan ‘Rojin Kabaiş’ açıklaması: 'Darp, şiddet ve cinsel saldırıya ait bir bulgu yok ölüm suda boğulma sonucu meydana geldi'

11:0813/10/2025, Pazartesi
G: 13/10/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Üniversite öğrencisi olan Rojin Kabaiş 27 Eylül 2024'te hayatını kaybetti.
Üniversite öğrencisi olan Rojin Kabaiş 27 Eylül 2024'te hayatını kaybetti.

Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan, 19 gün sonra cansız bedeni göl kenarında bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Açıklama yapan Adli Tıp Kurumu, genç kadının vücudunda iki erkeğe ait DNA tespit etti. Cinsel saldırıya dair herhangi bir bulguya rastlanılmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Vücutta darp, şiddet veya zehirlenmeye işaret eden herhangi bir tıbbi delil tespit edilmemiştir. Ölümün, kaybolduğu tarih olan 27 Eylül 2024 civarında gerçekleştiği ve suda boğulma sonucu meydana geldiğini göstermektedir.''

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, geçen yıl 27 Eylül'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu; 15 Ekim'de Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulundu. Soruşturma sürerken, İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi tarafından hazırlanan rapor, 10 Ekim'de dosyaya girdi.


ADLİ TIP KURUMU’NDAN ‘ROJİN KABAİŞ’ AÇIKLAMASI

Adli Tıp Kurumu iddialar üzerine Rojin Kabaiş ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Adli Tıp Kurumu , eldeki bulgular ışığında Rojin Kabaiş’in ölümünün suda boğulma sonucu meydana geldiğini; ancak olayın oluş şekli hakkında (intihar, kaza veya dış etken) kesin bir kanaate varılamadığını bildirmiştir. Rojin Kabaiş’ten alınan örneklerde kendisine ait DNA’nın yanı sıra sternal bölgede bir erkek DNA profili ve vajinal bölgede bir erkek DNA profili olmak üzere iki farklı DNA profiline rastlanmıştır. Ancak bu bulguların, ölüm sonrası süreçte veya çevresel temas sonucu kontaminasyon (bulaşma) ihtimalini bertaraf edemediği değerlendirilmiştir. Söz konusu farklı DNA’lar bulaşma nedeniyle geçti ise bu bulaşın nedenleri arasında;


-Cesedin su içerisinde kalması ve sürüklenmiş olması,


-Bulunduğu yerde çevresel temasa maruz kalması,


-Olay yeri incelemesi veya nakil sırasında temas ihtimali yer almaktadır.”





CİNSEL SALDIRI BULGUSUNA RASTLANILMADI

Cinsel saldırıya dair herhangi bir bulguya rastlanılmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


“Vücutta darp, şiddet veya zehirlenmeye işaret eden herhangi bir tıbbi delil tespit edilmemiştir. Ölümün, kaybolduğu tarih olan 27 Eylül 2024 civarında gerçekleştiği; bu süreçte cesedin bir süre su içinde kaldığı değerlendirilmiştir. Mevcut bulgular, ölümün suda boğulma sonucu meydana geldiğini göstermektedir. Rojin Kabaiş’in kaybolma ile bulunması arasında geçen yaklaşık 18 günlük süre ve laboratuvar incelemeleri, suda boğulmanın intihar, kaza veya başkası tarafından müdahale sonucu gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda kesin bir tıbbi değerlendirme yapılmasına olanak vermemektedir.


Sonuç olarak; Adli Tıp Kurumu, eldeki bulgular ışığında Rojin Kabaiş’in ölümünün suda boğulma sonucu meydana geldiğini; ancak olayın oluş şekli hakkında (intihar, kaza veya dış etken) kesin bir kanaate varılamadığını bildirmiştir.”





#Adli tıp
#Rojin Kabaiş
#cinsel saldırı
#dna
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? Diyanet 2026 dini günler takvimi