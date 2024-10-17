Rojin'in babasından canlı yayında çarpıcı iddialar: 'Darp izlerini gördüm' diyerek intihar söylemlerini reddetti

“Rojin'in intihar edebileceği hiçbir durum kesinlikle söz konusu değil. O çok mutlu bir çocuktu. ‘Bilgisayarda bazı araştırmalar yapmış' deniliyor ama bunlar sizce intihar ettiği anlamına gelebilir mi? Mümkün değil. Kızım namazını da kılıyordu. M

utlu bir çocuktu. Asla intihar etmesi için bir nedeni yoktu. Morali de çok güzeldi.