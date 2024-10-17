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Rojin'in babasından canlı yayında çarpıcı iddialar: 'Darp izlerini gördüm' diyerek intihar söylemlerini reddetti

Rojin'in babasından canlı yayında çarpıcı iddialar: 'Darp izlerini gördüm' diyerek intihar söylemlerini reddetti

Seren Som
16:5217/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Rojin Kabaiş'in ölümündeki sır perdesi aralanmayı bekliyor.
Rojin Kabaiş'in ölümündeki sır perdesi aralanmayı bekliyor.

Van'da 27 Eylül'de çıktığı yurda bir daha geri dönmeyen ve arama çalışmalarının 18. gününde cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümü gizemini koruyor. Van Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri dün yaptığı açıklamada Rojin'in ön otopsi raporunda şüpheli bir duruma rastlamadıklarını açıklamıştı. Rojin'in, Google'da yaptığı son arama kayıtlarına dair iddialar ise 'intihar' ihtimalini gündeme getirmişti. Ancak genç kızın acılı babası Nizamettin Kabaiş, telefonla bağlandığı televizyon programında tüm bu söylemleri reddederek çok çarpıcı iddialarda bulundu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'in cesedi, arama çalışmalarının 18. gününde Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulundu. Rojin Kabaiş'in ölümü sonrası
"intihar mı", "cinayet mi"
tartışmaları gündeme geldi.

'Ön otopside şüpheli bir duruma rastlanmadı'

Van Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, dün yaptığı açıklamada yapılan ilk bulgularda şüpheli bir duruma rastlamadıklarını belirtti.
Başsavcılık, uzun süreli suda kaldığı için cesette ciddi anlamda deformelerin gözlendiğini, bu nedenle İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçlara göre ölüm nedeninin ortaya konulacağını kaydetti.
  • Ön otopsi raporundan edinilen bazı diğer bilgilerine göre de "Rojin'in kıyafetlerinin üzerinde olduğu ve herhangi bir darba maruz kalmadığı" belirtildi.
Rojin öldü mü öldürüldü mü? İşte ön otopsi raporundan ilk bilgiler

Van'da 27 Eylül'de çıktığı yurda bir daha geri dönmeyen ve Türkiye'nin uzun süredir 'bulunur' diye umutla beklediği 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten dün acı haber geldi. Arama çalışmalarının 18'inci gününde genç kızın cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulundu. Bu sabah memleketi Diyarbakır'da gözyaşları arasında son yolcuğuna uğurlanan Rojin'in ön otopsi raporunun detaylarına ulaşıldı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, ilk bulgularda şüpheli bir duruma rastlamadıklarını, ancak uzun süreli suda kaldığı için cesette ciddi anlamda deformelerin gözlendiğini, bu nedenle İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçlara göre ölüm nedeninin ortaya konulacağını kaydetti.

Rojin Kabaiş'in yurttan ayrılmışken üzerinde eşofmanlarının olduğu ve ayağında sarı terlikler bulunduğu görülüyor.

Google'dan yaptığı son aramalar

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, Rojin Kabaiş'in kaybolmadan Google'da yaptığı arama geçmişi ve ve kütüphaneden okumak için aldığı son kitaba dair bazı iddialar öne sürdü. Buna göre Rojin'in aramalarında
'Öldükten sonra cennete nasıl girileceği', 'Ölen kişinin banka hesabındaki paraya ne olacağı'
gibi başlıklar aratıldığı, aldığı son kitabın ise Sait Faik Abasıyanık'ın
'Kayıp Aranıyor'
adlı kitabı olduğu belirtildi.
Rojin Kabaiş'in babası cenazede ayakta durmakta güçlük çekti.

Acılı baba tüm iddiaları reddetti

Tüm bu açıklamalar ve iddialar Rojin'in intihar etmiş olabileceği ihtimalini arttırırken, Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, bugün telefonla bağlandığı bir televizyon programında 'kızının canına kıydığı' iddialarını bir kez daha reddetti.

'Kızım bir vahşete kurban gitti: Mutlaka ortaya çıkacak'

Acılı baba Kanal D'de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programında şunları söyledi:

“Rojin'in intihar edebileceği hiçbir durum kesinlikle söz konusu değil. O çok mutlu bir çocuktu. ‘Bilgisayarda bazı araştırmalar yapmış' deniliyor ama bunlar sizce intihar ettiği anlamına gelebilir mi? Mümkün değil. Kızım namazını da kılıyordu. M
utlu bir çocuktu. Asla intihar etmesi için bir nedeni yoktu. Morali de çok güzeldi.
Okulunu, derslerini seviyordu. Ne evde ne okulda keyfini bozan hiçbir konu yoktu. Üniversiteyi kazandığı için de çok mutluydu. Biz diyoruz ki o çocuğa bir vahşet yapıldı ve bu muhakkak ortaya çıkacak. Elbette bir iz çıkacak.

'Sırtında morlukları bizzat gördüm'

Hatta darbedildiğine dair belirtiler var. Sırtında morluklar vardı ve ben kendim gittim bizzat gördüm. Sırtını iyice çevirmediler buna rağmen gördüm. Hatta oradaki bilim adamları da bana şunu söyledi:
‘Bu suda 4-5 gün anca kalmış. Fazla olsaydı bu vücut, beden yıpranırdı'
yıpranmamıştı. O morlukları gördüğümde o zaman acım çok tazeydi ve aklım başımda değildi.
RojinKabaiş’in, yurttan çıkarak Van Gölü sahiline indiği anlara ait güvenlik kamera görüntüleri.

'24 kilometre yolu katedemez'

Kesinlikle birileri bu çocuğu götürdü. O çocuk 24 kilometre yolu asla katedemez.
Bu çocuk bence 14-15 gün boyunca onu götürenlerin elinde kalmış.

'İçki içen insan da her türlü vahşeti yapabilir'

Bugüne dek bizim ailemizde dedelerimizin dedeleri dahil; benim küçüklüğümden bu yana ailede tek kişi bile intihar etmemiş. Kızımın da intihar etmesi mümkün değil. Ben orada daha evvel içki içen insanların bıraktığı boş şişeler olduğuna denk geldim.
Tahminim oradaki insanlar bir şey yapmış olabilir çünkü kızım orada çakıl taşı topluyordu.
İçki içen insan da her türlü vahşeti yapabilir. Kızımı götürüp zarar verdiklerini düşünüyorum.”

Rojin'in telefon şifresi neden uzundu?

Nizamettin Kabaiş İHA'ya yaptığı bir diğer açıklamada, kızının telefon şifresinin uzun olmasının nedenini açıkladı. Kabaiş,
“80 numuneden bahsettiler. İstanbul'a göndermişler. Şüphelendiğimiz şahıs yok. Kimseyle herhangi bir düşmanlığımız da yok. Hem Diyarbakır, hem de Van'da. Emniyet ile oradaki güçler Rojin'in şifresi niye o kadar uzundur, 10 rakamlıdır? Bunu da söylemek istiyorum.
Kim para gönderiyorsa onun hesabına gönderiyordu. 10 rakam, şifre o yüzdendi. Onlarda diyor ki; ‘o şifre uzundur, intihar belirtisi olabilir.' Ufak tefek şeyleri söylüyorlar çok rahatsız oluyorum. Bu intihar edilecek bir belirtti değil. Hesabında para vardı şifreyi uzun uzun kullanmış. Bazen 60,70,80 bin liraya kadar para birikiyordu. Çalıştığımda karttan anlamıyorum. Onun hesabına atıyorlardı. O da çekip bize getiriyordu”
şeklinde konuştu.

Van’da 13 gündür kayıp olan Rojin Kabaiş’in son görüntüleri ortaya çıktı

Van'da kaybolan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş için umutlu bekleyiş sürüyor. Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları, 13 günden bu yana devam ediyor. Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Rojin'den, 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor. Sahilde cep telefonu ile kulaklığı bulunan Rojin’in kaldığı yurttan çıktığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde Rojin'in giriş-çıkış kartını turnike ekranına okuttuğu görüldü. Ayrıca söz konusu kayıtlarda, Rojin’in cep telefonu ile ilgilendiği ve yanında çanta olmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Van’da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin’in sahile indiği görüntüler çıktı

Van'da 27 Eylül'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki lojmanlar bölgesinden sahile indiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor. Daha önce sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekiplerince su altı görüntüleme cihazından da yararlanılarak Van Gölü'nde devam ediyor.




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