Rojin'in babasından canlı yayında çarpıcı iddialar: 'Darp izlerini gördüm' diyerek intihar söylemlerini reddetti

Rojin Kabaiş'in ölümündeki sır perdesi aralanmayı bekliyor.
Van'da 27 Eylül'de çıktığı yurda bir daha geri dönmeyen ve arama çalışmalarının 18. gününde cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümü gizemini koruyor. Van Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri dün yaptığı açıklamada Rojin'in ön otopsi raporunda şüpheli bir duruma rastlamadıklarını açıklamıştı. Rojin'in, Google'da yaptığı son arama kayıtlarına dair iddialar ise 'intihar' ihtimalini gündeme getirmişti. Ancak genç kızın acılı babası Nizamettin Kabaiş, telefonla bağlandığı televizyon programında tüm bu söylemleri reddederek çok çarpıcı iddialarda bulundu.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'in cesedi, arama çalışmalarının 18. gününde Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulundu. Rojin Kabaiş'in ölümü sonrası
"intihar mı", "cinayet mi"
tartışmaları gündeme geldi.
'Ön otopside şüpheli bir duruma rastlanmadı'
'Ön otopside şüpheli bir duruma rastlanmadı'
Van Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, dün yaptığı açıklamada yapılan ilk bulgularda şüpheli bir duruma rastlamadıklarını belirtti.
Başsavcılık, uzun süreli suda kaldığı için cesette ciddi anlamda deformelerin gözlendiğini, bu nedenle İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçlara göre ölüm nedeninin ortaya konulacağını kaydetti.
- Ön otopsi raporundan edinilen bazı diğer bilgilerine göre de "Rojin'in kıyafetlerinin üzerinde olduğu ve herhangi bir darba maruz kalmadığı" belirtildi.
Google'dan yaptığı son aramalar
Google'dan yaptığı son aramalar
CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, Rojin Kabaiş'in kaybolmadan Google'da yaptığı arama geçmişi ve ve kütüphaneden okumak için aldığı son kitaba dair bazı iddialar öne sürdü. Buna göre Rojin'in aramalarında
'Öldükten sonra cennete nasıl girileceği', 'Ölen kişinin banka hesabındaki paraya ne olacağı'
gibi başlıklar aratıldığı, aldığı son kitabın ise Sait Faik Abasıyanık'ın
'Kayıp Aranıyor'
adlı kitabı olduğu belirtildi.
Acılı baba tüm iddiaları reddetti
Acılı baba tüm iddiaları reddetti
Tüm bu açıklamalar ve iddialar Rojin'in intihar etmiş olabileceği ihtimalini arttırırken, Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, bugün telefonla bağlandığı bir televizyon programında 'kızının canına kıydığı' iddialarını bir kez daha reddetti.
'Kızım bir vahşete kurban gitti: Mutlaka ortaya çıkacak'
'Kızım bir vahşete kurban gitti: Mutlaka ortaya çıkacak'
Acılı baba Kanal D'de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programında şunları söyledi:
“Rojin'in intihar edebileceği hiçbir durum kesinlikle söz konusu değil. O çok mutlu bir çocuktu. ‘Bilgisayarda bazı araştırmalar yapmış' deniliyor ama bunlar sizce intihar ettiği anlamına gelebilir mi? Mümkün değil. Kızım namazını da kılıyordu. M
utlu bir çocuktu. Asla intihar etmesi için bir nedeni yoktu. Morali de çok güzeldi.
Okulunu, derslerini seviyordu. Ne evde ne okulda keyfini bozan hiçbir konu yoktu. Üniversiteyi kazandığı için de çok mutluydu. Biz diyoruz ki o çocuğa bir vahşet yapıldı ve bu muhakkak ortaya çıkacak. Elbette bir iz çıkacak.
'Sırtında morlukları bizzat gördüm'
'Sırtında morlukları bizzat gördüm'
Hatta darbedildiğine dair belirtiler var. Sırtında morluklar vardı ve ben kendim gittim bizzat gördüm. Sırtını iyice çevirmediler buna rağmen gördüm. Hatta oradaki bilim adamları da bana şunu söyledi:
‘Bu suda 4-5 gün anca kalmış. Fazla olsaydı bu vücut, beden yıpranırdı'
yıpranmamıştı. O morlukları gördüğümde o zaman acım çok tazeydi ve aklım başımda değildi.
'24 kilometre yolu katedemez'
'24 kilometre yolu katedemez'
Kesinlikle birileri bu çocuğu götürdü. O çocuk 24 kilometre yolu asla katedemez.
Bu çocuk bence 14-15 gün boyunca onu götürenlerin elinde kalmış.
'İçki içen insan da her türlü vahşeti yapabilir'
'İçki içen insan da her türlü vahşeti yapabilir'
Bugüne dek bizim ailemizde dedelerimizin dedeleri dahil; benim küçüklüğümden bu yana ailede tek kişi bile intihar etmemiş. Kızımın da intihar etmesi mümkün değil. Ben orada daha evvel içki içen insanların bıraktığı boş şişeler olduğuna denk geldim.
Tahminim oradaki insanlar bir şey yapmış olabilir çünkü kızım orada çakıl taşı topluyordu.
İçki içen insan da her türlü vahşeti yapabilir. Kızımı götürüp zarar verdiklerini düşünüyorum.”
Rojin'in telefon şifresi neden uzundu?
Rojin'in telefon şifresi neden uzundu?
Nizamettin Kabaiş İHA'ya yaptığı bir diğer açıklamada, kızının telefon şifresinin uzun olmasının nedenini açıkladı. Kabaiş,
“80 numuneden bahsettiler. İstanbul'a göndermişler. Şüphelendiğimiz şahıs yok. Kimseyle herhangi bir düşmanlığımız da yok. Hem Diyarbakır, hem de Van'da. Emniyet ile oradaki güçler Rojin'in şifresi niye o kadar uzundur, 10 rakamlıdır? Bunu da söylemek istiyorum.
Kim para gönderiyorsa onun hesabına gönderiyordu. 10 rakam, şifre o yüzdendi. Onlarda diyor ki; ‘o şifre uzundur, intihar belirtisi olabilir.' Ufak tefek şeyleri söylüyorlar çok rahatsız oluyorum. Bu intihar edilecek bir belirtti değil. Hesabında para vardı şifreyi uzun uzun kullanmış. Bazen 60,70,80 bin liraya kadar para birikiyordu. Çalıştığımda karttan anlamıyorum. Onun hesabına atıyorlardı. O da çekip bize getiriyordu”
şeklinde konuştu.
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