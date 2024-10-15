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18 gündür kayıp olan Rojin'den acı haber: Sahilde cansız bedeni bulundu

18 gündür kayıp olan Rojin'den acı haber: Sahilde cansız bedeni bulundu

Pınar Görgü
16:0515/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Kayıp Rojin Kabaiş'in cesedi Van Gölü sahilinde bulundu.
Kayıp Rojin Kabaiş'in cesedi Van Gölü sahilinde bulundu.

Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni ekipler tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in cesedi Van Gölü sahilinde bulundu.


18 gündür aranıyordu

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş (21), üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a gelip, 25 Eylül günü yurda yerleşmişti. 27 Eylül günü ise kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan ve turnikeden geçtiği sırada telefonla ilgilendiği görülen Rojin'den 18 günde acı haber geldi.

Aramaların 13'üncü gününde Van Gölü kıyısında başörtüsü de bulunan Kabaiş için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, itfaiye, Kızılay ve gönüllü arama kurtarma ekiplerince yürütülen çalışmalar devam ederken, Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi sahilinde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.


Yapılan incelemede cesedin 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'e ait olduğu tespit edildi.


Van’da 13 gündür kayıp olan Rojin Kabaiş’in son görüntüleri ortaya çıktı

Van'da kaybolan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş için umutlu bekleyiş sürüyor. Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları, 13 günden bu yana devam ediyor. Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Rojin'den, 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor. Sahilde cep telefonu ile kulaklığı bulunan Rojin’in kaldığı yurttan çıktığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde Rojin'in giriş-çıkış kartını turnike ekranına okuttuğu görüldü. Ayrıca söz konusu kayıtlarda, Rojin’in cep telefonu ile ilgilendiği ve yanında çanta olmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

#Rojin Kabaiş
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