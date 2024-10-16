Van'da 27 Eylül'de çıktığı yurda bir daha geri dönmeyen ve Türkiye'nin uzun süredir 'bulunur' diye umutla beklediği 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten dün acı haber geldi. Arama çalışmalarının 18'inci gününde genç kızın cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulundu. Bu sabah memleketi Diyarbakır'da gözyaşları arasında son yolcuğuna uğurlanan Rojin'in ön otopsi raporunun detaylarına ulaşıldı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, ilk bulgularda şüpheli bir duruma rastlamadıklarını, ancak uzun süreli suda kaldığı için cesette ciddi anlamda deformelerin gözlendiğini, bu nedenle İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçlara göre ölüm nedeninin ortaya konulacağını kaydetti.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'in cesedi, arama çalışmalarının 18. gününde Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulundu. Van Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından baba Nizamettin Kabaiş ve akrabaları tarafından alınan Rojin Kabaiş'in cenazesi, kara yoluyla Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığ'ına getirildi. Kabaiş'in cenazesi Yeniköy Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporu
Van Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, yapılan ilk bulgularda şüpheli bir duruma rastlamadıklarını belirtti.
Numuneler ölüm nedenini belirleyecek
Başsavcılık, uzun süreli suda kaldığı için cesette ciddi anlamda deformelerin gözlendiğini, bu nedenle İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçlara göre ölüm nedeninin ortaya konulacağını kaydetti.
Kıyafetleri üzerindeydi
Darp veya ateşli silahla yaralama izi yok
- "İlk belirlemelerde şüpheli herhangi bir duruma rastlanmadı. Rojin’in cansız bedeni üzerinde darp izi veya ateşli silahla yaralama gibi bir bulguya rastlanmadı. Cesedin uzun süre suda kalması sebebiyle otopsi işleminin hem zor hem de meşakkatli bir şekilde ekipler tarafından gerçekleştirildi.
Örnekler İstanbul Adli Tıp Kurumu’na götürülecek
- Van Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön otopsi raporunda Rojin’in kesin ölüm sebebi belirlenemedi. Kesim ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Rojin’in cansız bedeni üzerinden alınacak. Örnekler İstanbul Adli Tıp Kurumu’na götürülecek. Örnekler incelenerek Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilecek. Hazırlanan raporda, 'Rojin’in öldü mü, öldürüldü mü? İntihar mı etti, birileri tarafından kaçırıldı mı?' öğrenilecek."
Rojin'in babası konuştu: Serseriler çocuğuma zarar verdi
Ne olmuştu?
Diyarbakır'dan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünü kazanan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 tarihinde yurttan ayrılarak Van Gölü kıyısında taş toplamak için dışarı çıktı ve bir daha geri dönmedi.
- Rojin'in bir arkadaşına sahile birlikte gitmeyi teklif ettiği ancak arkadaşının olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.
Önce kulaklığı ve telefonu bulundu
Arkadaşları, kaybolduğu akşamın ertesi günü Rojin'i aramak için sahile gitti ve genç kıza ait cep telefonu, kulaklık, su şişesi ve kek buldu.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri Van Gölü'nde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.
- Rojin Kabaiş'in kaybolmadan 3 gün önce üniversiteye geldiği belirtildi.
Güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Rojin'in kaybolduğu gün güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, telefonuyla meşgul bir şekilde yurttan çıkarken sarı terlik giydiği ve yanında herhangi bir çanta taşımadığı görüldü.
Annesiyle görüntülü görüştü
Yolda annesiyle cep telefonuyla görüntülü görüşen ve bir büfeye de uğrayan Kabaiş, geldiği sahilde bir süre bankta oturup Van Gölü'nü seyretti. Daha sonra kamera açısından çıktı.
'Yurt müdüründen şikayetçiyim'
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, yurt yetkililerinin kendilerine geç haber verdiğini öne sürerek, "25 Eylül Çarşamba günü kızımı ben üniversiteye getirmiştim. 2 gün de okula gitmiş. Kaybolduğu gün akşam yemeğini yedikten sonra saat 18:30'da yurttan ayrılmış sahilde gezmiş. Sahilde yürürken kamerada görünüyor. Sahilde telefon, kulaklık, kek ve suyunu orada bırakmış. Burada büyük bir yanlışlık var. Yurt Müdüründen şikayetçiyim, keşke daha erken haber verseydi, daha iyi olurdu. Suç duyurusunda bulundum, bana geç haber verdikleri için. Yurt yetkilileri 18 saat sonra bana haber verdi. Hem biz hem de polis karakoluna geç haber vermişler. Daha erken haber verseydiler daha çabuk bulunurdu" dedi.
'Kimseyle düşmanlığımız yok'
Baba Rojin, "Kimseyle bir düşmanlığımız yoktur. Çocuk kimseyle tartışmamıştır. Kardeşiyle, annesiyle hiçbir sıkıntısı da yoktur. Sevinerek, isteyerek geldi. Buraya getirdiğim gün çok sevinmişti. Çarşıda gezdik, yemek yedik. Buraya teslim ederken video çekmiştik. Selamlaştık, gülerek ayrıldık” dedi.
Rojin Kabaiş'ı arama çalışmalarına polis helikopteri havadan destek verirken, polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri Van Gölü'nün yüzeyinde arama yaptı, polis atlı birlik ve çevik kuvvet ekipleri de kıyıyı taradı.
Rojin'e ait başörtüsü bulundu
Van Gölü sahilinde arama çalışmalarının 13. gününde Rojin Kabaiş'e ait olduğu düşünülen başörtüsü bulundu. Ekiplerin, üniversitenin bulunduğu sahilden yaklaşık 500 metre uzaklıkta Bardaçı köyü sahillinde bulduğu başörtüsünün Rojin'e ait olup olmadığını tespiti için babası Nizamettin Kabaiş bölgeye götürüldü. Kabaiş, başörtüsünün kızına ait olduğunu teşhis etti. Başörtüsü incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Aramalar, Rojin'e ait başörtüsünün bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı.
18 gün sonra acı haber: Cansız bedenine ulaşıldı
Rojin Kabaiş'in yaklaşık 18 gün süren arama çalışmalarının ardından, cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulundu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sahilinden karayolu ile yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi sahilinde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'e ait olduğu belirlendi.
- Yazlıkların bulunduğu kırsal Mollakasım Mahallesi'nde bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay (60) tarafından bulundu. İnşaat işleri ile uğraşan Ankay, sahile yakın bölgede bulunan arkadaşına ait yazlıkta bulunduğu sırada sahildeki karartıyı fark ettiğini söyledi. Yaklaştığında kadın cesedi olduğunu görünce hemen jandarmaya haber verdiğini belirten Ankay,“Saat 14.10 sıralarıydı. Karartıyı fark ettim. Yaklaştığımda ceset olduğunu anlayınca hemen yetkilileri aradım"dedi.
7 saatlik otopsi
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kabaiş'in cesedi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Rojin Kabaiş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 7 saat süren otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Son yolculuğuna uğurlandı
Van Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından baba Nizamettin Kabaiş ve akrabaları tarafından alınan Rojin Kabaiş'in cenazesi, kara yoluyla Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığına getirildi.
Burada Yeniköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından tabutu kadınlar omuzladı.
Kabaiş'in cenazesi Yeniköy Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazeye, Kabaiş'in yakınlarının yanı sıra Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve vatandaşlar katıldı.