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Rojin öldü mü öldürüldü mü? İşte ön otopsi raporundan ilk bilgiler

Rojin öldü mü öldürüldü mü? İşte ön otopsi raporundan ilk bilgiler

Seren Som
12:5016/10/2024, Çarşamba
G: 16/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
DHA
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Rojin Kabaiş'in kesin ölüm nedeni henüz netleşmedi.
Rojin Kabaiş'in kesin ölüm nedeni henüz netleşmedi.

Van'da 27 Eylül'de çıktığı yurda bir daha geri dönmeyen ve Türkiye'nin uzun süredir 'bulunur' diye umutla beklediği 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten dün acı haber geldi. Arama çalışmalarının 18'inci gününde genç kızın cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulundu. Bu sabah memleketi Diyarbakır'da gözyaşları arasında son yolcuğuna uğurlanan Rojin'in ön otopsi raporunun detaylarına ulaşıldı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, ilk bulgularda şüpheli bir duruma rastlamadıklarını, ancak uzun süreli suda kaldığı için cesette ciddi anlamda deformelerin gözlendiğini, bu nedenle İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçlara göre ölüm nedeninin ortaya konulacağını kaydetti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'in cesedi, arama çalışmalarının 18. gününde Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulundu. Van Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından baba Nizamettin Kabaiş ve akrabaları tarafından alınan Rojin Kabaiş'in cenazesi, kara yoluyla Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığ'ına getirildi. Kabaiş'in cenazesi Yeniköy Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Rojin Kabaiş

Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporu

Van Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, yapılan ilk bulgularda şüpheli bir duruma rastlamadıklarını belirtti.

Numuneler ölüm nedenini belirleyecek

Başsavcılık, uzun süreli suda kaldığı için cesette ciddi anlamda deformelerin gözlendiğini, bu nedenle İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçlara göre ölüm nedeninin ortaya konulacağını kaydetti.

Kıyafetleri üzerindeydi

Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporundaki detaylara göre,
Rojin'in kıyafetlerinin üzerinde olduğu, uzun süre suda kalması sebebiyle cesedinin şiştiği ve herhangi bir darba maruz kalmadığı anlaşıldı.

Darp veya ateşli silahla yaralama izi yok

CNN muhabiri Merve Tokaz şu ifadelerle aktardı:
  • "İlk belirlemelerde şüpheli herhangi bir duruma rastlanmadı. Rojin’in cansız bedeni üzerinde darp izi veya ateşli silahla yaralama gibi bir bulguya rastlanmadı. Cesedin uzun süre suda kalması sebebiyle otopsi işleminin hem zor hem de meşakkatli bir şekilde ekipler tarafından gerçekleştirildi.

Örnekler İstanbul Adli Tıp Kurumu’na götürülecek

  • Van Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön otopsi raporunda Rojin’in kesin ölüm sebebi belirlenemedi. Kesim ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Rojin’in cansız bedeni üzerinden alınacak. Örnekler İstanbul Adli Tıp Kurumu’na götürülecek. Örnekler incelenerek Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilecek. Hazırlanan raporda, 'Rojin’in öldü mü, öldürüldü mü? İntihar mı etti, birileri tarafından kaçırıldı mı?' öğrenilecek."

Rojin'in babası konuştu: Serseriler çocuğuma zarar verdi

Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş,
“Rojin bir gece boyunca yurda gitmedi, öbür gün saat 12'ye çeyrek kala beni aradılar. Diyor ‘çocuğun gelmemiş'. Benim haberim nasıl olsun çocuğumun gelip gelmediğinden. Kenarda tel örgü yoktu, kamera yoktu, ışık yoktu. Çocuk demiş ki; ‘Gideceğim biraz çakıl taşı toplayacağım' Benim tahminim serseriler orada görmüşler, çocuğuma zarar vermişler. İnşallah bunu yapanları en yakın zamanda bulup en ağır ceza neyse onlara versinler. Hatta idam etsinler onları. Zararsız küçücük Rojin'den ne istediler. Rojin'in kime ne zararı vardı ki? Niye böyle yaptılar. 24 kilometre uzağa gece o çocuk tek başına gitmez. Ben orayı görmedim. Yurdun yanındaki göl derin değil. Eğer gitselerdi orada boğulma tehlikesi yoktu. 50 kilometre dalgıçlar ileri gidiyor, daha bir karıştı. Çocuğumun başına birileri bir şey getirmiş mutlaka. Tek başına oraya gitmez. Oradan suya girse de oraya kadar gitmez. Bir vahşet vardır. Birileri mutlaka yapmış. Ben devletten bunu istiyorum. Bu vahşeti yapanları en yakın zamanda ortaya çıkarsınlar. Cezaları da idam olsun. Bir daha da Rojinler gitmesin. Acılara son verelim. Çocuklardan, kadınlardan ne istiyorlar?”
dedi.

Ne olmuştu?

Diyarbakır'dan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünü kazanan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 tarihinde yurttan ayrılarak Van Gölü kıyısında taş toplamak için dışarı çıktı ve bir daha geri dönmedi.

  • Rojin'in bir arkadaşına sahile birlikte gitmeyi teklif ettiği ancak arkadaşının olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.

Önce kulaklığı ve telefonu bulundu

Arkadaşları, kaybolduğu akşamın ertesi günü Rojin'i aramak için sahile gitti ve genç kıza ait cep telefonu, kulaklık, su şişesi ve kek buldu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri Van Gölü'nde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

  • Rojin Kabaiş'in kaybolmadan 3 gün önce üniversiteye geldiği belirtildi.
Rojin Kabaiş'in yurttan ayrılmışken üzerinde eşofmanlarının olduğu ve ayağında sarı terlikler bulunduğu görülüyor.

Güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Rojin'in kaybolduğu gün güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, telefonuyla meşgul bir şekilde yurttan çıkarken sarı terlik giydiği ve yanında herhangi bir çanta taşımadığı görüldü.

RojinKabaiş’in, yurttan çıkarak Van Gölü sahiline indiği anlara ait güvenlik kamera görüntüleri.

Annesiyle görüntülü görüştü

Yolda annesiyle cep telefonuyla görüntülü görüşen ve bir büfeye de uğrayan Kabaiş, geldiği sahilde bir süre bankta oturup Van Gölü'nü seyretti. Daha sonra kamera açısından çıktı.

'Yurt müdüründen şikayetçiyim'

Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, yurt yetkililerinin kendilerine geç haber verdiğini öne sürerek, "25 Eylül Çarşamba günü kızımı ben üniversiteye getirmiştim. 2 gün de okula gitmiş. Kaybolduğu gün akşam yemeğini yedikten sonra saat 18:30'da yurttan ayrılmış sahilde gezmiş. Sahilde yürürken kamerada görünüyor. Sahilde telefon, kulaklık, kek ve suyunu orada bırakmış. Burada büyük bir yanlışlık var. Yurt Müdüründen şikayetçiyim, keşke daha erken haber verseydi, daha iyi olurdu. Suç duyurusunda bulundum, bana geç haber verdikleri için. Yurt yetkilileri 18 saat sonra bana haber verdi. Hem biz hem de polis karakoluna geç haber vermişler. Daha erken haber verseydiler daha çabuk bulunurdu" dedi.


'Kimseyle düşmanlığımız yok'

Baba Rojin, "Kimseyle bir düşmanlığımız yoktur. Çocuk kimseyle tartışmamıştır. Kardeşiyle, annesiyle hiçbir sıkıntısı da yoktur. Sevinerek, isteyerek geldi. Buraya getirdiğim gün çok sevinmişti. Çarşıda gezdik, yemek yedik. Buraya teslim ederken video çekmiştik. Selamlaştık, gülerek ayrıldık” dedi.

Rojin Kabaiş'ı arama çalışmalarına polis helikopteri havadan destek verirken, polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri Van Gölü'nün yüzeyinde arama yaptı, polis atlı birlik ve çevik kuvvet ekipleri de kıyıyı taradı.

Rojin'e ait başörtüsü bulundu

Van Gölü sahilinde arama çalışmalarının 13. gününde Rojin Kabaiş'e ait olduğu düşünülen başörtüsü bulundu. Ekiplerin, üniversitenin bulunduğu sahilden yaklaşık 500 metre uzaklıkta Bardaçı köyü sahillinde bulduğu başörtüsünün Rojin'e ait olup olmadığını tespiti için babası Nizamettin Kabaiş bölgeye götürüldü. Kabaiş, başörtüsünün kızına ait olduğunu teşhis etti. Başörtüsü incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Aramalar, Rojin'e ait başörtüsünün bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı.

18 gün sonra acı haber: Cansız bedenine ulaşıldı

Rojin Kabaiş'in yaklaşık 18 gün süren arama çalışmalarının ardından, cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulundu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sahilinden karayolu ile yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi sahilinde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'e ait olduğu belirlendi.

  • Yazlıkların bulunduğu kırsal Mollakasım Mahallesi'nde bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay (60) tarafından bulundu. İnşaat işleri ile uğraşan Ankay, sahile yakın bölgede bulunan arkadaşına ait yazlıkta bulunduğu sırada sahildeki karartıyı fark ettiğini söyledi. Yaklaştığında kadın cesedi olduğunu görünce hemen jandarmaya haber verdiğini belirten Ankay,
    “Saat 14.10 sıralarıydı. Karartıyı fark ettim. Yaklaştığımda ceset olduğunu anlayınca hemen yetkilileri aradım"
    dedi.

7 saatlik otopsi

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kabaiş'in cesedi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Rojin Kabaiş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 7 saat süren otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Van Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından baba Nizamettin Kabaiş ve akrabaları tarafından alınan Rojin Kabaiş'in cenazesi, kara yoluyla Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığına getirildi.

Burada Yeniköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından tabutu kadınlar omuzladı.

Kabaiş'in cenazesi Yeniköy Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazeye, Kabaiş'in yakınlarının yanı sıra Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve vatandaşlar katıldı.


Van’da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin’in sahile indiği görüntüler çıktı

Van'da 27 Eylül'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki lojmanlar bölgesinden sahile indiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor. Daha önce sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekiplerince su altı görüntüleme cihazından da yararlanılarak Van Gölü'nde devam ediyor.

Van’da 13 gündür kayıp olan Rojin Kabaiş’in son görüntüleri ortaya çıktı

Van'da kaybolan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş için umutlu bekleyiş sürüyor. Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları, 13 günden bu yana devam ediyor. Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Rojin'den, 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor. Sahilde cep telefonu ile kulaklığı bulunan Rojin’in kaldığı yurttan çıktığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde Rojin'in giriş-çıkış kartını turnike ekranına okuttuğu görüldü. Ayrıca söz konusu kayıtlarda, Rojin’in cep telefonu ile ilgilendiği ve yanında çanta olmaması ise dikkatlerden kaçmadı.


#Rojin Kabaiş
#Van
#Kayıp
#Cenaze
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#Diyarbakır

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