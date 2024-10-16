Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi ailesine teslim edildi

18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kabaiş’in cansız bedenine ulaşan işçilerden Mehmet Emin Anka, "Kıyıya baktığımda ceset gibi bir şey vardı. Bekçi arkadaşa gösterdim. O da ceset olduğunu söyledi. Sonra jandarmaya haber verdik” diye konuştu. 21 yaşındaki üniversite öğrencisinin cansız bedenini bulduktan sonra jandarma ekiplerine haber veren site bekçisi Oktay Aycan da "Sitede çalışan Mehmet Emin Anka kıyıda ceset gibi bir şey olduğunu söyledi. Baktığımızda ceset olduğunu anlayınca jandarmayı aradık." bilgisini verdi.