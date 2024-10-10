13 gündür kayıp olan Rojin'den ilk iz: Göl kenarında başörtüsü bulundu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları, AFAD, itfaiye, polis ve jandarmadan oluşan toplam 100 kişilik ekiple sürdürülüyor. Rojin'in en son kaybolduğu sahil bandında iz köpekleri ile de arama yapılırken, şu ana kadar hiçbir ize rastlanmadı. Polis helikopteri havadan tarama yaparken, 60 kişilik ekip de gölün derin olmayan bölgelerinde demir çubuklarla arama yapıyor. Geniş bir alanda sürdürülen aramaların akşam saatlerine kadar süreceği belirtildi.