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Telefonu kriminalde

Telefonu kriminalde

04:005/10/2024, Cumartesi
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Rojin'in arandığı alan
Rojin'in arandığı alan

Van'da yurttan çıktıktan sonra ortadan kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş 7 gündür aranıyor. Genç kızın Van Gölü kıyısında bulunan telefonu Jandarma Kriminal'e gönderildi.

Van'da kaldığı yurttan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş 7 gündür aranıyor. Polis ekipleri tarafından incelemeye alınan Rojin'e ait telefon, yüksek düzeyde şifre oluşturulduğu için Jandarma Kriminal'e gönderildi. Rojin'in arkadaşları ile Diyarbakır'daki 38 akraba ve komşusunun ifadeleri alındı.

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Kabaiş'in bulunması için hem gölde hem de kıyıda arama yapılıyor. Kaybolduğu 27 Eylül akşamı telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Çalışmaların7'nci gününde de Rojin'e ait yeni bir ize rastlanılmadı.



YÜKSEK DÜZEYLİ ŞİFRE

28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde bulunan Rojin'e ait cep telefonu incelenmek üzere polise teslim edildi. Emniyet Müdürlüğüne götürülen Rojin'e ait telefon, yüksek düzeyde şifre oluşturulduğu için kriminal inceleme amacıyla Jandarma Komutanlığı’na gönderildiği belirtildi. Arama çalışmalarının ikinci gününde polis ve jandarma ekipleri, Bardakçı Mahallesi'e giriş ve çıkış yapan 100'den fazla aracın da incelendiğini bildirdi.


İFADELERİ ALINDI

Rojin'in kaldığı Seyyid Fehim Arvasi Yurdu’nda kalan arkadaşları ile Diyarbakır'daki 38 akraba ve komşusunun yazılı ve sözlü olarak ifadelerinin alındığı belirtildi. 7 gündür kendisinden haber alınamayan Kabaiş’in babası Nizamettin, anne Aygül Kabaiş ve yakınları da yürütülen çalışmaları umutla takip ediyor.


#Rojin Kabaiş
#Van
#telefon

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