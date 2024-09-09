Türkiye Narin için ağlıyor: Kendi köyünde toprağa verildi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 19 gündür aranan Narin Güran'dan tüm Türkiye'yi yasa boğan haber geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran'ın otopsi işleminin tamamlandığını ve 1 kişinin daha gözaltına alınarak soruşturmadaki gözaltı sayısının 24'e yükseldiğini açıkladı. Narin Güran'ın otopsi işleminin tamamlandığı belirtildi. Peki, Narin'in kesin ölüm sebebi belli oldu mu? Narin'i kim öldürdü? İşte otopsi raporunun ayrıntıları...