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Türkiye Narin için ağlıyor: Kendi köyünde toprağa verildi

Diyarbakır'da dün cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Merkez Bağlar ilçesi Batı Karakoç Mahallesi'ndeki camide cenaze namazı kılınan Narin'in cenazesi köy mezarlığında defnedildi.

11:15 - 9/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:03 - 9/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Türkiye'yi yasa boğan Narin, kendi mahallesinde defnedildi.
Türkiye'yi yasa boğan Narin, kendi mahallesinde defnedildi.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.



Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Narin Güran'ın cenazesinin bugün Tavşantepe Mahallesi'nde defnedildi.



Ne olmuştu?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası S.G, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.


Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, dün, kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.


Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.


Soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.



Narin son yolculuğuna uğurlandı

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Narin Güran'ın cenazesi merkez Bağlar ilçesi Batı Karakoç Mahallesi'ndeki camiye götürüldü.


Buradeki cenaze namazının ardından Narin'in cenazesi köy mezarlığına götürüldü. Kendi mahallesinde defnedildi.


#Narin Güran
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