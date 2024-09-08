Diyarbakır'dan acı haber: Kayıp Narin'in cansız bedeni dere kenarında çuval içinde bulundu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'tan beri kayıp olan Narin Güran'dan acı haber geldi. Cansız bedeni çuval içinde Jandarma ekipleri tarafından Eğertutmaz deresinde bulundu.

19 gündür aranıyordu

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aradı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi.





Arama çalışmalarının 19’uncu gününde köye yaklaşık 1,5 kilometre mesafede Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulundu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" dedi.





Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu.



Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 8, 2024

Detaylı otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı

Narin'in cansız bedenini bulan ekipler, olay yerinde incelemelerini tamamladıktan sonra detaylı otopsi için cenazeyi Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna kaldırdı. Daha önce defalarca aramaların yapıldığı gölet kenarında çuval içinde ölü olarak bulunan Narin'in dün gece bölgeye atıldığı üzerinde duruluyor.

Köye giriş-çıkışlar yasaklandı

Arama çalışmalarında sabah saatlerinde köye giriş çıkışlar kapatıldı. Savcılar ve jandarma ekipleri cansız bedeninin bulunduğu Eğertutmaz deresinde incelemelerini sürdürüyor.

Bölge 8 defa arandı

Narin Güran’ı arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır’daki özel ekiple, Ankara’dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde çalışma yürüttü.





Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler, mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi.





Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda mahallenin çevresi 8 kez arandı.





Ancak Narin’e dair bir ize rastlanmadı.

Dere yatağında terlik bulunmuştu

Narin'in cesedinin bulunduğu Eğertutmaz deresinde akıntıya sürüklenen terliği fark eden çevredekiler jandarmaya haber vermiş, terliği çıkaran ekipler durumu aileye bildirmişti. Güran ailesinin beyanı üzerine terliğin Narin'e ait olmadığı belirlenmişti.

Narin'in amcası tutuklandı

Narin'in amcası Salim Güral'ın aracındaki DNA örnekleri Narin'in örnekleriyle eşleşmiş ve amcası 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı. Mahkemeye tutuklamaya gerekçe olarak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme suçlamalarını gösterdi.





Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, amca Salim Güran’ın tutukluluğuna ilişkin açıklama yapmıştı. Tunç, “Tüm devlet kurumları seferber oldu. İfadeler alınıyor, o ifadeler çerçevesinde gözaltılar yapılıyor. DNA tespitleri var. DNA tesiptleri açısından Narin’in anne-babasının araçtaki amcanın DNA’sının uyuşması nedeniyle tutuklama kararı verildi” demişti.

İlk gözaltına alınan ağabeyi olmuştu

8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin ilk gözaltına alınan isim ağabeyi oldu. 18 yaşındaki ağabey; kolunda görülen ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmıştı.





İşte Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüsü;

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki güvenlik kamerası görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılıp, tepe yolunu kullanarak evine doğru gittiği anlar yer aldı.

Bakan Tunç: Adalet önünde hesap verecekler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü.





Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum.





Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.





Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir" dedi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü.



Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) September 8, 2024





Diyarbakır Valiliği: Öldükten sonra üzeri dal ve taşlarla kapatılmış

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "8 Eylül 2024 pazar günü bir jandarma arama kurtarma timi, 2 sualtı kurtarma timi, 2 jandarma özel harekat timi, 2 kadavra köpek unsuru, 1 drone ile mahallenin yakınından geçen aramada kayıp çocuk Narin şahsi kıyafetleriyle çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş şekilde maalesef cansız bedeni bulunmuştur. İlk bulgulara göre Narin'in öldürülerek çuvala konup dere kenara getirildiği, üzerinin taşlarla ve çalılarla kapatıldığı anlaşılmaktadır" açıklamasında bulundu.





Bakan Göktaş: Sürecin bizzat takipçisi olacağız

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Narin yavrumuzun mekanı cennet olsun. Sorumluların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız" dedi.



