Diyarbakır'dan acı haber: Kayıp Narin'in cansız bedeni dere kenarında çuval içinde bulundu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'tan beri kayıp olan Narin Güran'dan acı haber geldi. Cansız bedeni çuval içinde Jandarma ekipleri tarafından Eğertutmaz deresinde bulundu.
19 gündür aranıyordu
Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aradı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığı duyurdu
Detaylı otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı
Narin'in cansız bedenini bulan ekipler, olay yerinde incelemelerini tamamladıktan sonra detaylı otopsi için cenazeyi Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna kaldırdı. Daha önce defalarca aramaların yapıldığı gölet kenarında çuval içinde ölü olarak bulunan Narin'in dün gece bölgeye atıldığı üzerinde duruluyor.
Köye giriş-çıkışlar yasaklandı
Arama çalışmalarında sabah saatlerinde köye giriş çıkışlar kapatıldı. Savcılar ve jandarma ekipleri cansız bedeninin bulunduğu Eğertutmaz deresinde incelemelerini sürdürüyor.
Bölge 8 defa arandı
Narin Güran’ı arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır’daki özel ekiple, Ankara’dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde çalışma yürüttü.
Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler, mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi.
Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda mahallenin çevresi 8 kez arandı.
Ancak Narin’e dair bir ize rastlanmadı.
Dere yatağında terlik bulunmuştu
Narin'in cesedinin bulunduğu Eğertutmaz deresinde akıntıya sürüklenen terliği fark eden çevredekiler jandarmaya haber vermiş, terliği çıkaran ekipler durumu aileye bildirmişti. Güran ailesinin beyanı üzerine terliğin Narin'e ait olmadığı belirlenmişti.
Narin'in amcası tutuklandı
Narin'in amcası Salim Güral'ın aracındaki DNA örnekleri Narin'in örnekleriyle eşleşmiş ve amcası 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı. Mahkemeye tutuklamaya gerekçe olarak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme suçlamalarını gösterdi.
İlk gözaltına alınan ağabeyi olmuştu
8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin ilk gözaltına alınan isim ağabeyi oldu. 18 yaşındaki ağabey; kolunda görülen ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmıştı.
Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki güvenlik kamerası görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılıp, tepe yolunu kullanarak evine doğru gittiği anlar yer aldı.