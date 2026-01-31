Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sahte dekontla besiciyi 650 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı

Sahte dekontla besiciyi 650 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı

22:5731/01/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Hakim karşısına çıkan Ö.B., 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.
Hakim karşısına çıkan Ö.B., 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde sahte dekontla besiciyi 650 bin lira dolandırdığı iddia edilen Ö.B., gözaltına alınıp tutuklandı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde sahte dekont yollayarak besiciyi 650 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Ö.B., tutuklandı.

Olay, Ovacık ilçesinde meydana geldi. Keçilerini satmak isteyen besicinin sanal medyada paylaştığı ilan gören Ö.B., hayvanları satın almak istediğini belirterek üreticiyle iletişime geçti. Ovacık'a gelerek keçileri yerinde inceleyen Ö.B., 47 keçi için yapılan pazarlığın ardından 650 bin lira karşılığında anlaşma sağladı. Ö.B., daha sonra hayvanların taşınması için nakliyeci çağırdığını, ödemeyi banka havalesiyle yapacağını söyledi.

BANKADA SAHTE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Havale yaptığını öne süren şüpheli, besiciye dekont göndererek, paranın kısa sürede hesaba geçeceğini söyleyip, nakliye aracına yüklediği keçilerle uzaklaştı. Hesaplarını kontrol eden besici, paranın yatmadığını fark edince bankaya gitti. Bankadaki kontrolde dekontun sahte olduğu ve herhangi bir para transferinin yapılmadığı bildirildi. Dolandırıldığını anlayan besici, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Suç duyurusunun ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.B.'yi gözaltına aldı. Cep telefonuna da inceleme için el konulan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ö.B., 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.


#Tunceli
#besici
#dolandırıcı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT Benzeri Erken Emeklilik Şeması Ortaya Çıktı! 1995, 1997, 1998 ve 2008 Girişlilere Erken Emeklilik Prim Yaş Tablosu Oluştu