Nazilli’de 8 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı yakalandı

Nazilli’de 8 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı yakalandı

15:596/01/2026, Salı
G: 6/01/2026, Salı
IHA
Şüpheli, işlemlerinin ardından kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Aydın’ın Nazilli ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan dolandırıcı şahıs jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.U. (44) isimli şahıs yakalandı.


