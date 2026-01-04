Yeni Şafak
15 yıl hapisle aranıyordu kaçamadı: 21 suç kaydı bulunan firari yakalandı

15 yıl hapisle aranıyordu kaçamadı: 21 suç kaydı bulunan firari yakalandı

23:344/01/2026, Pazar
IHA
Polisin takibiyle firari hükümlünün kaçışı sona erdi. (Foto: Arşiv)
Polisin takibiyle firari hükümlünün kaçışı sona erdi. (Foto: Arşiv)

Mardin’de hakkında 15 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile milyonlarca liralık adli para cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. 21 ayrı aranma kaydı olduğu belirlenen hükümlü cezaevine gönderildi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde hakkında 15 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 3 milyon 295 bin 100 lira adli para cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında, hakkında 21 adet aranma kaydı bulunan ve "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme", "vergi kanununa muhalefet", "nitelikli dolandırıcılık" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 15 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 3 milyon 295 bin 100 lira adli para cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



#Mardin
#Kızıltepe
#Firari
