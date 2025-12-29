Kar nedeniyle yedi araç birbirine girdi

Kazanın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Mardin'de kar yağışı nedeniyle Mardin-Şırnak kara yolunda tır, tanker ve otomobillerden oluşan 7 araç kaza yaptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 7 araçta hasar oluştu.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araçta hasar oluştu.
