Kar nedeniyle yedi araç birbirine girdi

23:3029/12/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Kazanın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mardin'de kar yağışı nedeniyle Mardin-Şırnak kara yolunda tır, tanker ve otomobillerden oluşan 7 araç kaza yaptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 7 araçta hasar oluştu.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araçta hasar oluştu.

İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Mardin-Şırnak kara yolunda tır, tanker ve otomobillerden oluşan 7 araç kaza yaptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 7 araçta hasar oluştu.



