Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mardin
Kamyonet tıra arkadan çarptı: Beş yaralı

Kamyonet tıra arkadan çarptı: Beş yaralı

21:5421/12/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında beş kişi yaralandı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kamyonetin TIR’a arkadan çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Hasantepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 72 AT 671 plakalı kamyonet, 27 F 6855 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada kamyonette bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen kamyonet çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Mardin
#Nusaybin
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünya kahve üretiminin yaklaşık yüzde 17'sini karşılayan ve Brezilya'dan sonra en çok kahve üretiminin yapıldığı ülke hangisidir?