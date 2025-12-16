Mısır kurutma silosu çöktü: Bir ölü

Olay, akşam saatlerinde Derik ilçesi kırsal Çataltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki özel bir firmaya ait mısır kurutma silosu, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökmeyle birlikte Gökhan Savucu, demir yığınları altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, enkazın altından çıkarılan Savucu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Savucu’nun cenazesi, otopsi işlemleri için Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.