Mısır kurutma silosu çöktü: Bir ölü

00:3316/12/2025, Salı
DHA
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Mardin'de özel bir firmaya ait mısır kurutma silosu, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökmeyle birlikte demir yığınlarının altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Mardin'in Derik ilçesinde çöken mısır kurutma silosunun altında kalan Gökhan Savucu (27), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Derik ilçesi kırsal Çataltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki özel bir firmaya ait mısır kurutma silosu, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökmeyle birlikte Gökhan Savucu, demir yığınları altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, enkazın altından çıkarılan Savucu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Savucu’nun cenazesi, otopsi işlemleri için Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



#Mardin
#Mısır
#Silo
