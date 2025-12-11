Yeni Şafak
Mardin’de katliam gibi kaza: Üç kişi öldü, altı kişi yaralandı

20:4411/12/2025, Perşembe
DHA
Mardin'in Ömerli ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında üç kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır altı kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ömerli ilçesine bağlı Taşgedik Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 50 NC 075 plakalı otomobil, 47 ADS 185 plakalı hafif ticari araç ile plakası öğrenilmeyen başka bir hafif ticari araç çarpıştı.

 İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 

Kazada 1’i ağır 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 

Hayatını kaybedenlerin ve yaralıların kimlik tespitine yönelik çalışmalar ile kazaya ilişkin inceleme sürüyor. 

