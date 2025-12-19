Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mardin
Mardin'de tarihi eser operasyonu: 45 sikke ve hayvan figürlü heykel ele geçirildi

Mardin'de tarihi eser operasyonu: 45 sikke ve hayvan figürlü heykel ele geçirildi

22:2919/12/2025, الجمعة
AA
Sonraki haber
Mardin'de tarihi eser niteliğinde hayvan figürlü heykel ve 45 sikke ele geçirildi.
Mardin'de tarihi eser niteliğinde hayvan figürlü heykel ve 45 sikke ele geçirildi.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde tarihi eser niteliğinde hayvan figürlü heykel ve 45 sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Artuklu ilçesinde durdurulan araçta arama gerçekleştirildi.

Aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen hayvan figürlü heykel, farklı renk, ebat ve kabartmalara sahip 45 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



#heykel
#mardin
#sikke
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER: 3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak, ne zaman Meclis'e gelecek?