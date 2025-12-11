Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kargoda Helenistik döneme ait 26 sikke ele geçirildi

Kargoda Helenistik döneme ait 26 sikke ele geçirildi

16:4811/12/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
2 şüpheli gözaltına alındı.
2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da Helenistik döneme ait olduğu belirtilen 26 gümüş sikke kargoyla farklı bir adrese gönderilmek üzereyken ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonda Y.Y.Ö. ile B.Ö. gözaltına alındı.

Kargoya teslim edilen paket ve adreslerinde yapılan aramada Helenistik döneme ait olduğu belirtilen 26 gümüş sikke, 3 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 1 pompalı tüfek ve 6 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




#Hatay
#Helenistik dönem
#sikke
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ taksitleri ne zaman başlıyor inşaat sürerken mi yoksa bittikten sonra mı?