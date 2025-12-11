Kargoda Helenistik döneme ait 26 sikke ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonda Y.Y.Ö. ile B.Ö. gözaltına alındı.

Kargoya teslim edilen paket ve adreslerinde yapılan aramada Helenistik döneme ait olduğu belirtilen 26 gümüş sikke, 3 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 1 pompalı tüfek ve 6 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.