Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Edirne'de Helenistik döneme ait çok sayıda gümüş sikke ele geçirildi

Edirne'de Helenistik döneme ait çok sayıda gümüş sikke ele geçirildi

21:534/12/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

Edirne'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri yurtdışına çıkış yapan bir aracı durdurarak inceleme yaptı. Yapılan incelemede Helenistik döneme ait olduğu anlaşılan ön yüzünde Büyük İskender'in Herakles tarzı portresi ve arka yüzünde Yunan Tanrısı Zeus figürleri bulunan tarihi eser niteliğinde gümüş sikkeler ele geçirildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne'de, tarihi eser kaçakçılığına yönelik polisin düzenlediği operasyonda yurtdışına çıkarılmak istenen Helenistik döneme ait çok sayıda gümüş sikke ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptıkları çalışmanın ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Edirne'den yurtdışına çıkış yaptıkları sırada S.K. ve M.Y.Y.'nin içinde bulunduğu otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada Helenistik döneme ait olduğu anlaşılan ön yüzünde Büyük İskender'in Herakles tarzı portresi ve arka yüzünde Yunan Tanrısı Zeus figürleri bulunan tarihi eser niteliğinde gümüş sikkeler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.K. ve M.Y.Y., Edirne Adliyesi'nde çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.





#Helenistik Dönem
#Sikke
#Tutuklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TDK'nın 'Kısaltmalar Dizini'nde 'İng.', 'İngilizce'nin; 'İsp.', 'İspanyolca'nın kısaltmasıyken; 'Fransızca'nın kısaltması olan hangisidir?